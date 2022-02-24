Корейская криминальная драма о судье, сериал по роману Сергея Минаева и другие премьеры в сети

Заступники (сериал, 2 сезон)
(драма) с 21 февраля
Молодой адвокат Нина Метлицкая переходит из заштатной юридической консультации в дальнем Подмосковье в Филиал № 1 — самое сильное адвокатское бюро Советского Союза.
Кот-грабитель (интерактивное шоу)
(мультфильм) c 22 февраля
Интерактив от Netflix о коте-грабителе. Вам нужно будет помочь коту-воришке проникнуть в музей и украсть бесценный экспонат. У вас есть 100 вариантов прохождения и от вашего выбора зависит, как поступит герой.
Баста. Суперигра (фильм)
(документальный, музыка) с 22 февраля
Документальный фильм о Басте. В фильме будет много архивных кадров и интервью с такими артистами как Скриптонит, Влади, Гуф, Сергей Шнуров и другие.
Викинги: Вальхалла (сериал, 1 сезон)
(приключения, история) с 25 февраля
Проект является спин-оффом популярного сериала «Викинги». Новая сага разворачивается через 100 лет после завершения оригинального сериала и рассказывает о попытке викингов завоевать Англию, путешествии Лейфа Эрикссона в Америку, а также о драматической истории любви, вражды и мести на фоне распространения христианства среди викингов.
Снова 15 (сериал, 1 сезон)
(драма, комедия) с 25 февраля
Недовольная жизнью тридцатилетняя Анита случайно находит способ вернуться в свои 15 лет. Удастся ли ей переписать собственную историю?
Ювенальный суд (сериал, 1 сезон)
(драма, криминал) с 25 февраля
Корейская криминальная драма о судье , которая известна своей неприязнью к преступникам-подросткам. Когда ее вынуждают работать только над делами несовершеннолетних, она решает наказывать провинившихся собственными способами.
Не найти покоя (фильм)
Продажный полицейский идет на крайности, чтобы скрыть аварию, но когда он начинает получать угрозы от загадочного свидетеля, его жизнь выходит из-под контроля.
Игра в знаменитость (сериал, 1 сезон)
(драма) с 25 февраля
Самая известная индийская актриса пропадает без вести. В ходе поисков за безупречным фасадом ее публичной и семейной жизни обнаруживается горькая правда.
Пассажиры. Последняя любовь на Земле (сериал, 2 сезон)
(драма, триллер) с 25 февраля
Перед новым водителем желтого мерседеса Кириллом стоит непростая задача — научиться чуткости и эмпатии, которые необходимы для общения с клиентами такси. Ведь ему нужно помочь застрявшим на этом свете душам добраться до «точки перехода», узнав, что держит их на Земле и не дает уйти из мира живых.