Корейская криминальная драма о судье, сериал по роману Сергея Минаева и другие премьеры в сети

Перед новым водителем желтого мерседеса Кириллом стоит непростая задача — научиться чуткости и эмпатии, которые необходимы для общения с клиентами такси. Ведь ему нужно помочь застрявшим на этом свете душам добраться до «точки перехода», узнав, что держит их на Земле и не дает уйти из мира живых.