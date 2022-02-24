Что посмотреть

Корейская криминальная драма о судье, сериал по роману Сергея Минаева и другие премьеры в сети

Автор Гинтарас Зукас
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Заступники (сериал, 2 сезон)

(драма) с 21 февраля

Кино1ТВ

Молодой адвокат Нина Метлицкая переходит из заштатной юридической консультации в дальнем Подмосковье в Филиал № 1 — самое сильное адвокатское бюро Советского Союза.

Кот-грабитель (интерактивное шоу)

(мультфильм) c 22 февраля

NETFLIX

Интерактив от Netflix о коте-грабителе. Вам нужно будет помочь коту-воришке проникнуть в музей и украсть бесценный экспонат. У вас есть 100 вариантов прохождения и от вашего выбора зависит, как поступит герой.

Баста. Суперигра (фильм)

(документальный, музыка) с 22 февраля

Gazgolder

Документальный фильм о Басте. В фильме будет много архивных кадров и интервью с такими артистами как Скриптонит, Влади, Гуф, Сергей Шнуров и другие.

Викинги: Вальхалла (сериал, 1 сезон)

(приключения, история) с 25 февраля

NETFLIX

Проект является спин-оффом популярного сериала «Викинги». Новая сага разворачивается через 100 лет после завершения оригинального сериала и рассказывает о попытке викингов завоевать Англию, путешествии Лейфа Эрикссона в Америку, а также о драматической истории любви, вражды и мести на фоне распространения христианства среди викингов.

Снова 15 (сериал, 1 сезон)

(драма, комедия) с 25 февраля

NETFLIX

Недовольная жизнью тридцатилетняя Анита случайно находит способ вернуться в свои 15 лет. Удастся ли ей переписать собственную историю?

Ювенальный суд (сериал, 1 сезон)

(драма, криминал) с 25 февраля

NETFLIX

Корейская криминальная драма о судье , которая известна своей неприязнью к преступникам-подросткам. Когда ее вынуждают работать только над делами несовершеннолетних, она решает наказывать провинившихся собственными способами.

Не найти покоя (фильм)

(боевик, криминал) с 25 февраля

NETFLIX

Продажный полицейский идет на крайности, чтобы скрыть аварию, но когда он начинает получать угрозы от загадочного свидетеля, его жизнь выходит из-под контроля.

Игра в знаменитость (сериал, 1 сезон)

(драма) с 25 февраля

NETFLIX

Самая известная индийская актриса пропадает без вести. В ходе поисков за безупречным фасадом ее публичной и семейной жизни обнаруживается горькая правда.

Пассажиры. Последняя любовь на Земле (сериал, 2 сезон)

(драма, триллер) с 25 февраля

START

Перед новым водителем желтого мерседеса Кириллом стоит непростая задача — научиться чуткости и эмпатии, которые необходимы для общения с клиентами такси. Ведь ему нужно помочь застрявшим на этом свете душам добраться до «точки перехода», узнав, что держит их на Земле и не дает уйти из мира живых.

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