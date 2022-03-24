Мультфильм про предметы, которые по ночам превращаются в роботов, познавательный сериал о непростом мире женского удовольствия и другие премьеры в сети

Принципы удовольствия (мини-сериал)
Трансформеры: Ботботы (сериал, 1 сезон)
800 метров (мини-сериал)
Бриджертоны (сериал, 2 сезон)
Дорога в тысячу ли (сериал, 1 сезон)
(драма) c 25 марта
Ким Сун-джа родилась и выросла в Пусане во время японской оккупации. Она влюбилась в парня Ко Хан-су, а когда выяснила, что он женат, сама была уже беременной. Местный священник женится на девушке и спасает ситуацию. Молодая семья переезжает в Японию, где, преодолевая презрение и дискриминацию корейцев, пытается наладить жизнь.