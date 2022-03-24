Что посмотреть

Мультфильм про предметы, которые по ночам превращаются в роботов, познавательный сериал о непростом мире женского удовольствия и другие премьеры в сети

Автор Гинтарас Зукас

Принципы удовольствия (мини-сериал)

(документальный) с 22 марта

Мультфильм про предметы, которые по ночам превращаются в роботов, познавательный сериал о непростом мире женского удовольствия и другие премьеры в сети

Секс, радость и современная наука сливаются воедино в этом познавательном сериале, прославляя непростой мир женского удовольствия и развенчивая устоявшиеся стереотипы.

Трансформеры: Ботботы (сериал, 1 сезон)

(мультфильм, фантастика, боевик) с 25 марта

Мультфильм про предметы, которые по ночам превращаются в роботов, познавательный сериал о непростом мире женского удовольствия и другие премьеры в сети

Когда в магазине гаснет свет, Ботботы выходят повеселиться! Встречайте озорную компанию обычных на первый взгляд предметов, которые по ночам превращаются в роботов.

800 метров (мини-сериал)

(документальный) с 25 марта

Мультфильм про предметы, которые по ночам превращаются в роботов, познавательный сериал о непростом мире женского удовольствия и другие премьеры в сети

В 2017 году в Испании прогремели два теракта. Их совершили молодые люди, интегрированные в сообщество. Этот бескомпромиссный сериал исследует, как такое могло произойти.

Бриджертоны (сериал, 2 сезон)

(драма, история) с 25 марта

Мультфильм про предметы, которые по ночам превращаются в роботов, познавательный сериал о непростом мире женского удовольствия и другие премьеры в сети

Восемь дружных братьев и сестер из семьи Бриджертонов пытаются найти любовь и счастье в высшем обществе Лондона. На основе бестселлеров Джулии Куин.

Дорога в тысячу ли (сериал, 1 сезон)

(драма) c 25 марта

Мультфильм про предметы, которые по ночам превращаются в роботов, познавательный сериал о непростом мире женского удовольствия и другие премьеры в сети

Ким Сун-джа родилась и выросла в Пусане во время японской оккупации. Она влюбилась в парня Ко Хан-су, а когда выяснила, что он женат, сама была уже беременной. Местный священник женится на девушке и спасает ситуацию. Молодая семья переезжает в Японию, где, преодолевая презрение и дискриминацию корейцев, пытается наладить жизнь.

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