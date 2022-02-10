Сериал про Средневековье в королевстве Дримландия, фильм о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат и другие премьеры в сети

После своей вдохновляющей речи во время бала выпускников Джоди теперь не только самая высокая девушка в школе, но и популярная и уверенная в себе. А еще у нее есть парень и главная роль в школьном мюзикле. Но с ростом известности растет и ее неуверенность, формируются новые отношения, а старые проходят проверку.