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Сериал про Средневековье в королевстве Дримландия, фильм о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат и другие премьеры в сети

Автор Гинтарас Зукас
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Номинация (сериал, 1 сезон)

(драма) с 7 февраля

OKKO

Две дочери и мать оказываются вместе на съемочной площадке нового фильма. Эти съёмки либо спасут их семью, либо окончательно её уничтожат. В главных ролях: Анна Михалкова и Надежда Михалкова.

Дитя месяца богов (мультфильм)

(аниме, детектив) с 8 февраля

NETFLIX

Через год после смерти матери девочка узнаёт, что ей предстоит пересечь всю Японию, чтобы попасть на ежегодное собрание богов на священной земле Идзумо.

Разочарование (сериал, 4 сезон)

(криминал, драма) с 31 января

NETFLIX

Действие разворачивается в Средневековье в королевстве Дримландия, где живёт юная принцесса-алкоголичка Бин. Отказавшись выходить замуж, Бин отправляется в путешествие по стране в компании эльфа и демона. По дороге трио встретит множество фантастических тварей и дураков людского происхождения.

Привилегированные (фильм)

(мистика, детектив) с 9 февраля

NETFLIX

Богатый подросток и его друзья из элитной частной школы раскрывают жуткий заговор, который стоит за чередой странных сверхъестественных происшествий.

Как поймать убийцу (сериал, 2 сезон)

(документальный, криминал) с 9 февраля

NETFLIX

Следователи, которые вели громкие дела о серийных убийцах, делятся жуткими подробностями своей исключительной работы. Сериал основан на реальных событиях.

Два (сериал, 2 сезон)

(комедия) с 9 февраля

KION

Два друга сантехника, пытаются разбогатеть. В каждой серии Лёха создает новый план, а Жека пытается безуспешно отвертеться от новой авантюры друга. В главных ролях Евгений Кулик и Алексей Кривеня.

Чемпион мира (фильм)

(драма) с 10 февраля

PREMIER

1978 год. Чемпионат мира по шахматам. Юный советский идеалист Анатолий Карпов встречается с одержимым эмигрантом Виктором Корчным. Игра длится несколько месяцев: напряжение растёт день ото дня и шахматы становятся больше похожи на войну, но победитель будет только один. В ролях: Константин Хабенский, Иван Янковский, Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков и другие.

Большой баг (фильм)

(фантастика, комедия) с 11 февраля

NETFLIX

2045 год. Почти все обязанности людей выполняет ИИ. Ностальгическое жилище Алис не исключение, поэтому во время восстания роботов ее андроиды заботливо запирают двери.

Изобретая Анну (сериал, 1 сезон)

(драма) с 11 февраля

NETFLIX

Анна Делви, также известная как Анна Сорокина, под видом наследницы богатой немецкой семьи проникает в высшее общество Нью-Йорка.

Рост Джоди 2 (фильм)

(комедия, драма, семейный) с 11 февраля

NETFLIX

После своей вдохновляющей речи во время бала выпускников Джоди теперь не только самая высокая девушка в школе, но и популярная и уверенная в себе. А еще у нее есть парень и главная роль в школьном мюзикле. Но с ростом известности растет и ее неуверенность, формируются новые отношения, а старые проходят проверку.

Небо повсюду (фильм)

(драма) с 11 февраля

Apple TV+

Ленни — юное музыкальное дарование. Она тяжело переживает смерть сестры, одновременно разрываясь между отношениями с новым парнем в школе и раздавленным горем парнем ее покойной сестры. Живое воображение и полное сомнений и противоречий сердце заставляют ее пережить первую влюбленность и первую потерю.

Убить босса (фильм)

(комедия) с 13 февраля

PREMIER

Трое друзей: полицейская Ника, маркетолог Стас и продавец детских игрушек Тёмыч – решают устроить себе на Новый год подарок: расправиться со своими боссами, которые их невероятно достали. У них есть всего 24 часа, чтобы спланировать три идеальных убийства.

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