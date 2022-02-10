Сериал про Средневековье в королевстве Дримландия, фильм о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат и другие премьеры в сети

Номинация (сериал, 1 сезон)
(драма) с 7 февраля
Две дочери и мать оказываются вместе на съемочной площадке нового фильма. Эти съёмки либо спасут их семью, либо окончательно её уничтожат. В главных ролях: Анна Михалкова и Надежда Михалкова.
Дитя месяца богов (мультфильм)
(аниме, детектив) с 8 февраля
Через год после смерти матери девочка узнаёт, что ей предстоит пересечь всю Японию, чтобы попасть на ежегодное собрание богов на священной земле Идзумо.
Разочарование (сериал, 4 сезон)
(криминал, драма) с 31 января
Действие разворачивается в Средневековье в королевстве Дримландия, где живёт юная принцесса-алкоголичка Бин. Отказавшись выходить замуж, Бин отправляется в путешествие по стране в компании эльфа и демона. По дороге трио встретит множество фантастических тварей и дураков людского происхождения.
Привилегированные (фильм)
(мистика, детектив) с 9 февраля
Богатый подросток и его друзья из элитной частной школы раскрывают жуткий заговор, который стоит за чередой странных сверхъестественных происшествий.
Как поймать убийцу (сериал, 2 сезон)
(документальный, криминал) с 9 февраля
Следователи, которые вели громкие дела о серийных убийцах, делятся жуткими подробностями своей исключительной работы. Сериал основан на реальных событиях.
Два (сериал, 2 сезон)
(комедия) с 9 февраля
Два друга сантехника, пытаются разбогатеть. В каждой серии Лёха создает новый план, а Жека пытается безуспешно отвертеться от новой авантюры друга. В главных ролях Евгений Кулик и Алексей Кривеня.
Чемпион мира (фильм)
1978 год. Чемпионат мира по шахматам. Юный советский идеалист Анатолий Карпов встречается с одержимым эмигрантом Виктором Корчным. Игра длится несколько месяцев: напряжение растёт день ото дня и шахматы становятся больше похожи на войну, но победитель будет только один. В ролях: Константин Хабенский, Иван Янковский, Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков и другие.
Большой баг (фильм)
(фантастика, комедия) с 11 февраля
2045 год. Почти все обязанности людей выполняет ИИ. Ностальгическое жилище Алис не исключение, поэтому во время восстания роботов ее андроиды заботливо запирают двери.
Изобретая Анну (сериал, 1 сезон)
(драма) с 11 февраля
Анна Делви, также известная как Анна Сорокина, под видом наследницы богатой немецкой семьи проникает в высшее общество Нью-Йорка.
Рост Джоди 2 (фильм)
(комедия, драма, семейный) с 11 февраля
После своей вдохновляющей речи во время бала выпускников Джоди теперь не только самая высокая девушка в школе, но и популярная и уверенная в себе. А еще у нее есть парень и главная роль в школьном мюзикле. Но с ростом известности растет и ее неуверенность, формируются новые отношения, а старые проходят проверку.
Небо повсюду (фильм)
(драма) с 11 февраля
Ленни — юное музыкальное дарование. Она тяжело переживает смерть сестры, одновременно разрываясь между отношениями с новым парнем в школе и раздавленным горем парнем ее покойной сестры. Живое воображение и полное сомнений и противоречий сердце заставляют ее пережить первую влюбленность и первую потерю.
Убить босса (фильм)
(комедия) с 13 февраля
Трое друзей: полицейская Ника, маркетолог Стас и продавец детских игрушек Тёмыч – решают устроить себе на Новый год подарок: расправиться со своими боссами, которые их невероятно достали. У них есть всего 24 часа, чтобы спланировать три идеальных убийства.