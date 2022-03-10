Что посмотреть

Драма по реальным событиям о второй мировой войне, документальный фильм по дневникам Энди Уорхола и другие премьеры в сети

Автор Гинтарас Зукас

Тень в моих глазах (фильм)

(драма, история) с 9 марта

Драма по реальным событиям о второй мировой войне, документальный фильм по дневникам Энди Уорхола и другие премьеры в сети

Вторая мировая. Судьбы нескольких жителей Копенгагена пересекаются, когда во время авианалета под удар случайно попадает школа, полная детей. На основе реальных событий.

Последнее королевство (сериал, 5 сезон)

(история, боевик, драма) с 9 марта

Драма по реальным событиям о второй мировой войне, документальный фильм по дневникам Энди Уорхола и другие премьеры в сети

Главным героем повествования выступает ещё в младенчестве похищенный викингами Утред — потомок благородного саксонского рода. Молодой воин должен будет решить для себя, чью сторону он примет в решающих сражениях за судьбу древней Британии. 

Дневники Энди Уорхола (сериал, 1 сезон)

(документальный) с 9 марта

Драма по реальным событиям о второй мировой войне, документальный фильм по дневникам Энди Уорхола и другие премьеры в сети

После покушения на него в 1968 году Энди Уорхол заводит дневник, где фиксирует всё происходящее. Этот сериал и те записи раскрывают секреты о том, каким человеком он был.

Непослушник (фильм)

(комедия) с 10 марта

Драма по реальным событиям о второй мировой войне, документальный фильм по дневникам Энди Уорхола и другие премьеры в сети

Youtube-пранкер Дмитрий устраивает ради хайпа розыгрыш в стенах церкви, где служит друг его детства. Пранк быстро выходит из-под контроля, и на Диму заводят уголовное дело из-за оскорбления чувств верующих. Скрываясь от преследования полиции, он сбегает в монастырь под видом своего друга-послушника.

Formula 1: Драйв выживания (сериал, 4 сезон)

(документальный, спорт) с 11 марта

Драма по реальным событиям о второй мировой войне, документальный фильм по дневникам Энди Уорхола и другие премьеры в сети

Во время борьбы за победу в турнире «Формулы-1» пилоты, менеджеры и владельцы команд живут на адреналине и не сбавляют скоростей даже за пределами трассы.

Проект Адам (фильм)

(фантастика, боевик, приключения) с 11 марта

Драма по реальным событиям о второй мировой войне, документальный фильм по дневникам Энди Уорхола и другие премьеры в сети

Адам Рид, пилот истребителя для путешествий во времени, совершает аварийную посадку в 2022 году и вместе с собой 12-летним отправляется спасать будущее. В главных ролях: Райан Рейнольдс, Зои Салдана, Дженнифер Гарнер, Марк Руффало.

Последние дни Птолемея Грея (сериал, 1 сезон)

(драма) с 11 марта

Драма по реальным событиям о второй мировой войне, документальный фильм по дневникам Энди Уорхола и другие премьеры в сети

Внезапно оставшись без своего верного помощника, Птолемей Грей оказывается на попечении девочки-сироты по имени Робин. Они узнают о возможности лечения, которое восстановит поврежденную деменцией память Птолемея, и это приводит к открытию шокирующей правды. В главной роли: Сэмюэль Л. Джексон.

Загрузка (сериал, 2 сезон)

(фантастика, комедия) с 11 марта

Драма по реальным событиям о второй мировой войне, документальный фильм по дневникам Энди Уорхола и другие премьеры в сети

В ближайшем будущем люди, которые находятся на грани смерти, могут быть «загружены» в среду виртуальной реальности. И когда тусовщик Нэйтан попадает в аварию, его подруга загружает его в виртуальный мир Норы. 

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