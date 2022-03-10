Драма по реальным событиям о второй мировой войне, документальный фильм по дневникам Энди Уорхола и другие премьеры в сети

Тень в моих глазах (фильм)
Последнее королевство (сериал, 5 сезон)
Дневники Энди Уорхола (сериал, 1 сезон)
Непослушник (фильм)
(комедия) с 10 марта
Youtube-пранкер Дмитрий устраивает ради хайпа розыгрыш в стенах церкви, где служит друг его детства. Пранк быстро выходит из-под контроля, и на Диму заводят уголовное дело из-за оскорбления чувств верующих. Скрываясь от преследования полиции, он сбегает в монастырь под видом своего друга-послушника.
Formula 1: Драйв выживания (сериал, 4 сезон)
(документальный, спорт) с 11 марта
Во время борьбы за победу в турнире «Формулы-1» пилоты, менеджеры и владельцы команд живут на адреналине и не сбавляют скоростей даже за пределами трассы.
Проект Адам (фильм)
(фантастика, боевик, приключения) с 11 марта
Адам Рид, пилот истребителя для путешествий во времени, совершает аварийную посадку в 2022 году и вместе с собой 12-летним отправляется спасать будущее. В главных ролях: Райан Рейнольдс, Зои Салдана, Дженнифер Гарнер, Марк Руффало.
Последние дни Птолемея Грея (сериал, 1 сезон)
(драма) с 11 марта
Внезапно оставшись без своего верного помощника, Птолемей Грей оказывается на попечении девочки-сироты по имени Робин. Они узнают о возможности лечения, которое восстановит поврежденную деменцией память Птолемея, и это приводит к открытию шокирующей правды. В главной роли: Сэмюэль Л. Джексон.