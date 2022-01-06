Первый стендап-сериал, эпическое фэнтези по мотивам онлайн-игры и другие премьеры в сети

Внешний мир с его микробами и вирусами смертельно опасен для девятилетнего мальчика Гоши. Именно поэтому он никогда не покидает больницы, пока исчезновение единственного друга Ани и оставленный ею телефон не заставляют Гошу забыть об опасности. Он пускается в удивительное путешествие по праздничной Москве, а помогает ему в этом случайный попутчик Валера — во многом еще больший ребенок, чем Гоша. Это приключение сделает их больше, чем друзьями — оно изменит их жизни и заставит поверить не только в новогодние, но и в простые человеческие чудеса.