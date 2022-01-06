Первый стендап-сериал, эпическое фэнтези по мотивам онлайн-игры и другие премьеры в сети

Всё хорошо (фильм)
(новогодняя комедия) с 31 декабря
Внешний мир с его микробами и вирусами смертельно опасен для девятилетнего мальчика Гоши. Именно поэтому он никогда не покидает больницы, пока исчезновение единственного друга Ани и оставленный ею телефон не заставляют Гошу забыть об опасности. Он пускается в удивительное путешествие по праздничной Москве, а помогает ему в этом случайный попутчик Валера — во многом еще больший ребенок, чем Гоша. Это приключение сделает их больше, чем друзьями — оно изменит их жизни и заставит поверить не только в новогодние, но и в простые человеческие чудеса.
Стас (сериал, 1 сезон)
(комедия) с 2 января
Первый стендап-сериал, в котором Стас Старовойтов, попадая в ту или иную жизненную ситуацию, будет комментировать ее в своем стендап-монологе. Он затронет такие волнующие всех взрослых проблемы, как воспитание детей, ментальное здоровье и отношения внутри семьи.
Чиновник (фильм)
(комедия) с 4 января
Андрею, владельцу строительной компании, чтобы выиграть государственный тендер и избежать банкротства, приходится обратиться за помощью к своему знакомому чиновнику. Всё готово ко встрече «дорогого» гостя, но, едва он переступает порог, всё идет наперекосяк с самой первой минуты. В главных ролях: Павел Майков и Андрей Бурковский.
Бесит (сериал, 1 сезон)
(комедия, драма, триллер) с 5 января
Сатирическая комедия, авторы которой затронули несколько тем-раздражителей — домашнее насилие, «столкновение бумеров и зумеров», «безумие тик-токеров и их аудитории», требования общества к девушкам, тема о фальсификациях с подкидыванием наркотиков полицейскими и не только. В ролях: Александра Бортич, Глеб Калюжный, Максим Лагашкин, Борис Дергачев, Ольга Кузьмина, Нонна Гришаева, Филипп Ершов, Сергей Лавыгин и другие.
Мятежники: Новое поколение (сериал, 1 сезон)
(мюзикл, мелодрама) с 5 января
В школе «Элитный Путь» начинается новый семестр, а старый враг — тайное общество под названием «Ложа» – грозит сокрушить музыкальные надежды первокурсников.
DOTA: Кровь дракона, книга 2 (сериал)
(аниме, фэнтези) с 6 января
После встречи с драконом и принцессой, у которой есть своя миссия, Драконий рыцарь оказывается втянутым в события более масштабные, чем он мог себе представить.
Триггер (сериал, 2 сезон)
Узнав о гибели близкого человека, Артём Стрелецкий решает выйти из клиники, где провел больше года, восстанавливаясь после сокрушительных событий первого сезона. Он хочет докопаться до истины и понять, что произошло на самом деле. И параллельно возвращается к практике — Артем готов помогать всем и каждому: детям домашних тиранов, жертвам насилия, тем, кто потерял родных или чувствует себя ненужным, тем, кто боится иметь детей, и тем, кто своих детей не принимает.