Преподаватели смогут получить вторую специальность

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Предполагается, что высшие учебные заведения получат финансирование для переподготовки учителей и часть преподавателей школ смогут приобрести дополнительную специальность по другому предмету.

На эти цели выделено почти 1,5 миллиона инвестиций из фондов ЕС, — сообщает Министерство образования, науки и спорта. Высшим учебным заведениям, которые занимаются обучением педагогов, следует подать заявки на финансирование учебной программы до 29 июня.

По предварительным подсчетам, приобрести вторую специальность за счет средств ЕС в ближайшие два года смогут около 500 преподавателей.