Пресс-конференция министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, новости дня

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига в сейме ответил на вопросы журналистов о сегодняшней ситуации с коронавирусом. По его словам, делается все, что необходимо, чтобы держать ситуацию под контролем.

Начинает тестироваться работа мобильных пунктов – при этом обслуживание людей в них должно вестись таким образом, чтобы не создавались очереди, которые, в свою очередь, могут привести к росту количества заражений коронавирусом.

Министр успокоил, что если люди будут относиться к создавшемуся положению ответственно – соблюдать условия карантина и т.д., то со всем можно будет справиться.

Важная новость сегодняшнего дня – принятие Сеймом поправок к Закону об инфекционных заболеваниях, которые предоставят возможность лучшего контроля за опасными ситуациями, а также гарантии медицинским работникам, которые сегодня сталкиваются с опасностью заражения первыми.

Кроме того, Литва присоединилась к Европейской комиссии в совместных закупках необходимого медицинского оборудования и выразила желание приобретать как реагенты, так и аппараты для искусственной вентиляции легких и средства индивидуальной защиты. Закупки осуществляются Еврокомиссией. На сегодняшний день ожидается, что через закупки Еврокомиссии можно будет приобрести 400 таких аппаратов. При этом процесс закупки аппаратов вентиляции легких, по словам министра здравоохранения, — процесс постоянный, и переговоры ведутся на самых разных уровнях.

Кроме того, министр здравоохранения поделился, что получает тревожные сообщения от профсоюзов медиков о том, что некоторые медучреждения призывают работников уходить в не оплачиваемые отпуска.

Аурелиюс Верига сказал, что такие действия незаконны, поскольку с больничной кассой согласованы все вопросы, и лечебные учреждения получат авансирование. Кроме того, больничным кассам дано распоряжение разработать порядок, согласно которому за опасные условия труда медработникам будут выплачиваться дополнительные 15%.

В ходе пресс-конференции министр обратился к людям с онкологическими заболеваниями и успокоил их, отметив, что карантин не повлияет на ход их лечения — оно не будет остановлено, поскольку не относится к разряду плановых процедур.

На вопрос, хватит ли необходимой аппаратуры и специального оборудования, Аурелиюс Верига ответил, что это будет зависеть от ситуации.

Дело в том, что некоторые виды медицинского оборудования в принципе не производятся в таком количестве, которого может потребовать экстренная ситуация, которая сложилась, например, в Италии. Поэтому, опять же, людям следует вести себя ответственно – в этом случае, если не произойдет резкого скачка заражений, никаких нештатных ситуаций не должно возникнуть.

Министр здравоохранения призвал также самоуправления страны смелее брать на себя ответственность в принятии текущих решений, а не ждать команд из министерства. На сегодняшний день все случаи коронавируса в стране – по-прежнему завозные, а заразившиеся – люди молодого и среднего возраста – то есть, не из группы риска.