Listen to «Президент Ассоциации туристического бизнеса: уже пора решать вопрос с летним отдыхом» on Spreaker.

Правительство потихоньку расширяет наши возможности для перемещения в пространстве. Между тем, в стране активно идут разговоры о том, что этим летом хорошо бы уделить внимание внутреннему туризму. Сегодня наш собеседник — президент Ассоциации туристического бизнеса Литвы Жидре Гавялене.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте.

— Скажите, пожалуйста, туристический сектор в нашей стране сейчас больше надеждами живет или находится в отчаянии?

— Вы знаете, трудные времена для туристического сектора, для нашей индустрии. Но, знаете, в туризме люди никогда не теряют надежд. Несмотря на то, что происходит сейчас, — конечно, туроператоры готовят новые программы. Которые от двух дней до двух недель, образовательные программы по трем странам и короткие программы по городу или по стране.

— Какие направления, вы думаете, будут популярны?

— Оздоровительные туристические курорты — Юрмала, Пярну, Раквере, Хаапсалу, Друскининкай и Бирштонас — они будут очень популярны. Конечно, Паланга тоже, и Клайпеда. Обзорные экскурсии по большим городам — таким, как Таллинн, Вильнюс, Рига. Там много есть что делать, что познавать. Но и другие города — как Тарту, Вентспилс, Каунас, Клайпеда — они тоже могут быть популярны. Мы не теряем надежд, делаем программы. И думаю, что люди — те, которые будут отдыхать в наших странах, — конечно, у них будет что делать.

— А если все решатся отдыхать в Литве, места всем хватит?

— Если все литовцы задумают отдыхать в Литве, — конечно, нет у нас такой инфраструктуры, чтобы все поместились. Но если смотреть по Балтийским странам, — Литва, Латвия, Эстония, — если все задумают отдыхать, то в трех странах тоже не поместятся. Так что не надо надеяться, что все литовцы будут отдыхать только в Литве. Все будут ехать, и смотреть как можно больше.

— А сельский туризм? По вашим ощущениям, у него хватит сил дождаться посетителей?

— Все зависит от того, когда карантин у нас закончится. Если он закончится с 1 июня, так еще для сельского туризма это вполне хорошо. Я говорила с Ассоциацией сельского туризма — они говорят, что да, все выходные уже распроданы, но есть места, где еще можно получить. Но, конечно, если думать об отдыхе в сельском туризме, я бы всем рекомендовала думать не про выходные, а про рабочие дни. Потому что намного больше мест. И, конечно же, это — самое лучшее, что сейчас можно делать. Потому что вы, как бы, не встречаете много людей, у вас есть уникальные каникулы или поездки, где вы познаете природу, людей и традиции.

— Наверное, имеет смысл уже сейчас о летнем отдыхе задуматься? Карантин ведь когда-то закончится.

— Уже сейчас надо бронировать, идет бронь. А если вы, как бы, свободны выбирать не только выходные, но и рабочие дни, — конечно, выбор побольше тогда. Но ждать последнего момента — это уже не та рекомендация в этом году. Потому что мест у нас много нет, а если вы хотите отдыхать — надо отдыхать, и думать про это. Есть идеи, есть программы — пожалуйста, посмотрите. Туристические агентства вам много что предложат. И выезжайте хотя бы на день! Потому что вот этот карантин — он ничего хорошего нам не принес. Конечно, мы должны быть на природе, мы должны о себе заботиться, мы должны познавать и узнавать других людей тоже.