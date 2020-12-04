Президент и премьер обсудили состав будущего правительства

Президент Гитанас Науседа и назначенный премьер Ингрида Шимоните обсудили состав будущего правительства.

Затем Гитанас Науседа провел пресс-конференцию, на которой охарактеризовал кандидатов на будущие министерские посты. По мнению главы государства, следует сменить претендентов на посты министров путей сообщения и сельского хозяйства. Вызывает некоторые сомнения кандидатура Арунаса Дулькиса, так как, по мнению президента, у него нет четкого плана по управлению коронавирусной ситуацией, который должен начать работать с первого же дня вступления нового министра в должность. Однако назначенный премьер Ингрида Шимоните готова поручиться за кандидата, и принимает на себя ответственность за его назначение. Спорной кандидатурой, с точки зрения Гитанаса Науседы, является кандидат на пост главы Минэнерго — Дэйнюс Крейвис, так как в случае его назначения может возникнуть конфликт частных и государственных интересов. Но, по словам президента, кандидат заверил его, что этого удастся избежать.

В будущий понедельник президент Гитанас Науседа встретится с новыми кандидатами на посты министров путей сообщения и сельского хозяйства. И велика вероятность, что уже во вторник будет подписан президентский декрет, и кабинет министров будет сформирован.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.