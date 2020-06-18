Listen to «Президент Литвы Гитанас Науседа представил первый годовой отчет в Сейме» on Spreaker.

В своем выступлении глава государства оценил коронавирусную и политическую ситуации и наметил основные направления на будущее. Гитанас Науседа поблагодарил всех тех, кто протянул руку помощи во время коронавирусного кризиса и всех тех, кто отнесся ответственно ко всем рекомендациям. Противоположной оценки от президента дождались правительство и парламент.

Президент в жестких словах напомнил представителям как законодательной, так и исполнительной власти, что их задача — служить обществу, а не управлять им. По мнению президента, политическая ответственность высокопоставленных правительственных чиновников опустилась на самое дно. Президент не называл конкретных политиков в своем сообщении, однако в последнее полугодие он периодически конфликтовал с правящими крестьянами и зелеными. Гитанас Науседа также сказал, что его огорчает упрямство политиков в сопротивлении инициативам, которые выдвигаются не ими, хотя такие инициативы и полезны гражданам Литвы. В ответ на критику президента лидер правящих Рамунас Карбаускис заявил, что не до конца понимает, что президент имел в виду.