Президент Литвы: главное – найти равновесие между эпидемиологическими и социально-экономическими сферами

Найти безопасное равновесие между борьбой с коронавирусом, социальными и экономическими сферами призвал после встречи с представителями малого бизнеса президент Гитанас Науседа.

По его словам, бизнес должен найти методы безопасно работать и придерживаться их, пока общество не создаст коллективный иммунитет.

Правительство обещает в понедельник принять решения по поводу плана по смягчению карантина и возможного открытия магазинов и салонов красоты.

Малый бизнес утверждает, что готов работать, соблюдая все требования защиты от коронавируса. На этой неделе, не дождавшись обещанного возобновления деятельности, его представители пригрозили правительству судами, если бизнесу не разрешат работать.

А глава Ассоциации торговых компаний Рута Вайнене отмечает, что продавцы согласны на постепенное ослабление условий карантина. В первую очередь могли бы открыться магазины с отдельным входом с улицы и имеющие возможность предоставить большую площадь на одного покупателя. Между тем, предложения возобновить деятельность малого бизнеса не во всей стране, а в отдельных самоуправлениях с низкой заболеваемостью бизнесу не кажутся целесообразными.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.