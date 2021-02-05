Covid-19 Бизнес Новости

Президент Литвы: главное – найти равновесие между эпидемиологическими и социально-экономическими сферами

Автор RUSRADIO LT 26

Найти безопасное равновесие между борьбой с коронавирусом, социальными и экономическими сферами призвал после встречи с представителями малого бизнеса президент Гитанас Науседа. 

По его словам, бизнес должен найти методы безопасно работать и придерживаться их, пока общество не создаст коллективный иммунитет.

Правительство обещает в понедельник принять решения по поводу плана по смягчению карантина и возможного открытия магазинов и салонов красоты.

Малый бизнес утверждает, что готов работать, соблюдая все требования защиты от коронавируса. На этой неделе, не дождавшись обещанного возобновления деятельности, его представители пригрозили правительству судами, если бизнесу не разрешат работать.

А глава Ассоциации торговых компаний Рута Вайнене отмечает, что продавцы согласны на постепенное ослабление условий карантина. В первую очередь могли бы открыться магазины с отдельным входом с улицы и имеющие возможность предоставить большую площадь на одного покупателя. Между тем, предложения возобновить деятельность малого бизнеса не во всей стране, а в отдельных самоуправлениях с низкой заболеваемостью бизнесу не кажутся целесообразными.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

Метки:

Актуальные новости

«Маша и Медведь» претендует на звание самого востребованного детского шоу в мире

Автор Эвелина Никанорова
Детские сады в период карантина будут работать

Детские сады в период карантина будут работать

Автор Анжелика Орлёнок
В Великобритании мужчина напился и сменил имя на Селин Дион

В Великобритании мужчина напился и сменил имя на Селин Дион

Автор RUSRADIO LT

Начался отопительный сезон. Что делать, если батареи все еще холодные?

Автор RUSRADIO LT
Комитет по экстремальным ситуациям рекомендует план ослабления карантинного режима

Каких послаблений карантина можно будет ожидать?

Автор RUSRADIO LT

Анита Цой удивила поклонников

Автор Эвелина Никанорова
Вопросы ослабления карантина откладываются до следующей недели

Вопросы ослабления карантина откладываются до следующей недели

Автор RUSRADIO LT
Группировка Сергея Шнурова выпустила сюжетный ролик в поддержку свежей песни «Миг».

«Ленинград»: мини-фильм на новый сингл «Миг»

Автор Эвелина Никанорова

Столичное самоуправление не спешит вводить ограничения

Автор RUSRADIO LT