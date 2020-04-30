Президент назначил государственные награды многодетным матерям
Апрель 30, 2020 16:42
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Традиционно накануне Дня матери президент назначил государственные награды многодетным матерям.
Однако, в связи с карантином, в этом году торжественную церемонию пришлось отменить, а награды доставить матерям на дом, в разные города страны.
В целом награды в этом году получили 46 матерей, вырастивших и хорошо воспитавших пятеро и более детей.
Когда карантин закончится, президентская администрация намерена найти возможность пригласить этих женщин на личную встречу с главой государства.
День матери отмечается в первое воскресенье мая.