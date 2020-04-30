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Традиционно накануне Дня матери президент назначил государственные награды многодетным матерям.

Однако, в связи с карантином, в этом году торжественную церемонию пришлось отменить, а награды доставить матерям на дом, в разные города страны.

В целом награды в этом году получили 46 матерей, вырастивших и хорошо воспитавших пятеро и более детей.

Когда карантин закончится, президентская администрация намерена найти возможность пригласить этих женщин на личную встречу с главой государства.

День матери отмечается в первое воскресенье мая.