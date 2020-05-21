Президент предлагает временно снизить налог и выплатить детские пособия

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Сегодня администрация президента собирается представить в Сейм предложения главы государства Гитанаса Науседы о временном снижении подоходного налога с физических лиц, а также о предоставлении дополнительных детских денег.

Президент предлагает временно снизить ставку подоходного налога с населения с 20 до 15 процентов, а также повысить сумму облагаемого налогом минимума на 50 евро. Что касается детских денег — Гитанас Науседа предлагает 120 евро в качестве единовременного дополнительного пособия на ребенка и 200 евро — для семей с низкими доходами и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями.