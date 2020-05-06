Президент приглашает принять участие в Европейском экзамене

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Президент Гитанас Науседа, на правах опекуна конкурса, приглашает всех желающих принять участие в Европейском экзамене.

Он проходит ежегодно по случаю Дня Европы, который отмечается 9 мая.

В этом году экзамен состоится накануне праздника, в пятницу, 8 мая. И, конечно, будет проходить только по интернету.

Принять участие в экзамене и проверить свои знания о географии, истории и культуре Евросоюза могут все желающие.

На сайте egzaminas.eu в течение 10 минут необходимо будет ответить на 10 вопросов теста.

Лучших участников ожидают второй тур и призы.