Президент призвал придерживаться строгого карантина

Добровольно придерживаться более строгого карантина, пока идет транзит власти, призвал жителей страны президент Гитанас Науседа.

Он напомнил, что еще в начале недели эксперты советовали ввести более строгие ограничения. Особенно следует ограничить контакты между разными семьями.

Новое правительство, как только получит полномочия действовать, сразу с экспертами решит, как усилить карантин, заявила назначенный премьер Ингрида Шимоните.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.