Новости

Президент призвал придерживаться строгого карантина

Автор RUSRADIO LT 9

Добровольно придерживаться более строгого карантина, пока идет транзит власти, призвал жителей страны президент Гитанас Науседа.

Он напомнил, что еще в начале недели эксперты советовали ввести более строгие ограничения. Особенно следует ограничить контакты между разными семьями.

Новое правительство, как только получит полномочия действовать, сразу с экспертами решит, как усилить карантин, заявила назначенный премьер Ингрида Шимоните.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.  

Метки:

Актуальные новости

Столичное самоуправление не спешит вводить ограничения

Автор RUSRADIO LT

Города страны готовятся к зимним праздникам

Автор RUSRADIO LT
Подарок от Warner Bros

Подарок от Warner Bros

Автор Эвелина Никанорова

Карантин в 12 самоуправлениях продлится с 26 октября по 9 ноября

Автор RUSRADIO LT

О некоторых изменениях, которые вступят в силу

Автор RUSRADIO LT

Почему в доме появляется угарный газ, и как защитить свое жилище

Автор RUSRADIO LT

Плата за наследство не может быть равна стоимости имущества

Автор RUSRADIO LT

Защитные маски – не защищают?

Автор RUSRADIO LT

Заканчивается тестирование приложения для отслеживания случаев COVID-19

Автор RUSRADIO LT