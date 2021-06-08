Президент страны Гитанас Науседа выступил с годовым докладом

Гитанас Науседа представил Сейму годовой доклад президента. В нем глава государства уделил внимание пандемии, самоуправлениям, бизнесу и жителям страны.

В своем докладе президент выступил с критикой в отношении и правящих, и оппозиции. Гитанас Науседа заявил, что правительство не справлялось со сложностями карантина. По мнению президента, в отличие от правительства, самоуправления смогли перенять инициативу и принимали своевременные решения.

Особенное внимание президент уделил социальным вопросам и подчеркнул, что карантин еще больше обнажил неравенство в обществе. Говорил президент и о молодежи, которая оказалась в изоляции, и об инвалидах и пенсионерах, жизнь которых стала еще сложнее за последний год.

Критика президента была направлена и на судебную систему Литвы. Сейм Литвы, как законодательный орган страны, также был раскритикован за неповоротливость в принятии важнейших законов.

В свою очередь, премьер-министр Ингрида Шимоните в ответ на слова президента о том, что правящим не хватает духа для осуществления реформ, отметила, что для начала необходимо, чтобы согласие по поводу реформ было в Сейме. При этом глава правительства подчеркнула, что ценит критику президента, а работа над реформами на месте не стоит.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.