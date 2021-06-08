Главная новость Новости

Президент страны Гитанас Науседа выступил с годовым докладом

Автор Анжелика Орлёнок 7
Президент страны Гитанас Науседа выступил с годовым докладом

Гитанас Науседа представил Сейму годовой доклад президента. В нем глава государства уделил внимание пандемии, самоуправлениям, бизнесу и жителям страны.

В своем докладе президент выступил с критикой в отношении и правящих, и оппозиции. Гитанас Науседа заявил, что правительство не справлялось со сложностями карантина. По мнению президента, в отличие от правительства, самоуправления смогли перенять инициативу и принимали своевременные решения. 

Особенное внимание президент уделил социальным вопросам и подчеркнул, что карантин еще больше обнажил неравенство в обществе. Говорил президент и о молодежи, которая оказалась в изоляции, и об инвалидах и пенсионерах, жизнь которых стала еще сложнее за последний год. 

Критика президента была направлена и на судебную систему Литвы. Сейм Литвы, как законодательный орган страны, также был раскритикован за неповоротливость в принятии важнейших законов.

В свою очередь, премьер-министр Ингрида Шимоните в ответ на слова президента о том, что правящим не хватает духа для осуществления реформ, отметила, что для начала необходимо, чтобы согласие по поводу реформ было в Сейме. При этом глава правительства подчеркнула, что ценит критику президента, а работа над реформами на месте не стоит.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

Метки:

Актуальные новости

Ольга Бузова и Dava продолжили традицию прошлого года и записали ещё один зимний сингл

Ольга Бузова и Dava продолжили традицию прошлого года и записали ещё один зимний сингл

Автор Эвелина Никанорова
Налоговая инспекция принимает заявки на субсидии бизнесу

Налоговая инспекция принимает заявки на субсидии бизнесу

Автор Анжелика Орлёнок
Зависимости. Как сделать первый шаг к освобождению

Зависимости. Как сделать первый шаг к освобождению

Автор Анжелика Орлёнок
Смягчение карантина возможно во второй половине января

Смягчение карантина возможно во второй половине января

Автор RUSRADIO LT
Предварительная регистрация пациентов временно остановлена

Предварительная регистрация пациентов временно остановлена

Автор RUSRADIO LT
Группа «Кино» выпустила фильм-концерт

Группа «Кино» выпустила фильм-концерт

Автор Эвелина Никанорова
В первый день Пасхи торговые сети работать не будут

В первый день Пасхи торговые сети работать не будут

Автор Евгений Русаков
Что сегодня известно о коронавирусе

Что сегодня известно о коронавирусе

Автор RUSRADIO LT
Для выпускников школ прозвенели «последние звонки»

Для выпускников школ прозвенели «последние звонки»

Автор Анжелика Орлёнок