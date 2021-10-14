Президентский дворец, вильнюсский Эйнштейн и уникальный фонтан

Президентский дворец положительно оценил работу над бюджетом страны. В столице теперь есть свой Эйнштейн. А на реке Нерис три дня будет работать фонтан, управлять которым одним взмахом руки сможет любой желающий. Об этих и других новостях читайте ниже.

* Президентский дворец отметил, что направление бюджета следующего года правильное, стабильное и направлено на сокращение уровня бедности

* Премьер-министр Ингрида Шимоните признаёт, что Кабмин совершает ошибки, однако менять министров в настоящий момент она не планирует.

* С 14 октября запрещено посещение больных в клиниках «Сантарос».

* Вильнюсское самоуправление сообщило, что до конца этого года будет заасфальтировано ещё 6 км гравийных дорог.

* На следующей неделе рядом с Западной объездной дорогой откроет свои двери торговый центр Vilnius Outlet. Он обещает стать крупнейшим в Северной Европе. В торговом центре разместятся более 150 сервисных и торговых компаний, кафе, центры занятости для детей.

* Реконструкция Палангского аэропорта подходит к концу. На следующей неделе, после всех необходимых проверок, аэропорт возобновит свою работу. С 21 октября все рейсы будут осуществляться в обычном режиме.

* В Висагинасе начинается ремонт автобусных остановок. Будут заменены бетонные плитки, внедрены системы для сопровождения незрячих. Работы планируется завершить в начале февраля 2022 года.

* В Старом городе Клайпеды приближается капитальный ремонт улицы Žvejų. В первую очередь, уже в октябре здесь состоятся археологические исследования. Закрытие улицы планируется на ноябрь, когда начнутся работы по замене старого тротуара. Как раз к этому моменту закончится и период разрешений на работу уличных кафе.

* Сегодня в Вильнюсе, а позже и в других городах Литвы, начинается ежегодный международный фестиваль документальных фильмов Nepatogus kinas. Во время фестиваля, который продлится до 31 октября, будет показано около 50 документальных фильмов на различные темы. Более подробную информацию о фестивале и его программе можно найти на странице nepatoguskinas.lt.

* В выходные дни в Каунасе состоится традиционная выставка Rinkis prekę lietuvišką, призывающая покупать литовские товары и продукты. Мероприятие пройдет с 15 по 17 октября под крышей арены Zalgiris. На выставке будут представлены и известные литовские бренды, и те, которые только выходят на рынок.

* Возле железнодорожного вокзала в Вильнюсе появился Эйнштейн. Яркий, красочный, высотой почти 15 метров, Эйнштейн нарисован на стене одного из зданий. Рисунок сделан художником в рамках проекта Erasmus + SIENA, напоминающего о том, что у учащихся есть возможность повышать свое образование в другой стране.

* С сегодняшнего дня до субботы на реке Нерис в столице будет работать уникальный фонтан, управлять которым смогут даже прохожие – одним взмахом руки. Идея организаторов – напомнить о том, что каждый из нас может изменить мир к лучшему. Сегодня и завтра полюбоваться на фонтан возле моста Миндаугаса можно с 14 до 22 час., в субботу – с 12 до 22.

* В Литве до конца недели будет проходить Неделя дизайна. В разных городах страны в рамках этого мероприятия проводятся выставки, мероприятия, творческие мастерские. К слову, накануне в столице состоялось награждение победителей Национального конкурса GERAS DIZAINAS. С самыми интересными работами победителей в разных категориях можно познакомиться в Музее прикладного искусства и дизайна (ул. Арсенала, 3A, Вильнюс) до 14 ноября.