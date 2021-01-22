Covid-19 Новости

При въезде в Латвию применяется усиленный контроль

Автор RUSRADIO LT 8
При въезде в Латвию применяется усиленный контроль

При пересечении границы с Латвией необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус, сообщает Госпогранслужба.

Отрицательный тест необходимо провести не менее чем за 72 часа. Кроме того, остаются в силе ранее установленные требования по самоизоляции и заполнению обязательных специальных анкет. Лица, прибывающие в Латвию, должны быть изолированы на десять дней, а медперсонал – на 14 дней. Усиленный контроль по-прежнему применяется при въезде в Латвию по шести основным дорогам на границе с Литвой.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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