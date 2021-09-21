При выборе поставщика электричества поможет интернет-калькулятор

Жители Литвы, выбирающие нового поставщика электроэнергии, уже могут сравнить предлагаемые цены с помощью специального интернет-калькулятора. Это поможет упростить выбор независимого поставщика.

Счетчик показывает первичные цены, предлагаемые компаниями с учетом количества электроэнергии, потребляемой в месяц или год. Эту величину должен знать сам потребитель.

Выбрав подходящий план, человек направляется на страницу конкретного поставщика. Там он уже сможет выбрать дополнительные скидки и подписать договор.

Найти калькулятор можно на сайте Службы регулирования энергетики skaiciuokle.vert.lt. Жителям многоэтажек следует выбрать поставщика электричества до 18 декабря текущего года.