При высоких темпах вакцинации ограничения, возможно, пересмотрят

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните утверждает, что Правительство готово пересмотреть какие-то ограничения и, возможно, изменить или вовсе от них отказаться, если высокие темпы вакцинации сохранятся. При этом, по её словам, темпы вакцинации должны быть очень высокими – до конца этого месяца необходимо привить около 400 тыс. человек. Таким образом получится достигнуть отметки в 70%. Как рассказала глава Правительства, в настоящий момент наблюдается большое оживление – первую дозу вакцины ежедневно получают около 10 тыс. человек. При этом в больницы страны ежедневно попадает 40-50 человек. И это люди, которые не просто болеют, а действительно нуждаются в медицинской помощи. Также достаточно быстро заполняются реанимационные палаты. Ингрида Шимоните подчеркнула, что ни один из умерших в последние дни от последствий коронавируса людей не был привит. Об этом она рассказала после визита в Акмянское районное самоуправление. К слову, это второй после самоуправления Неринги муниципалитет по темпу вакцинации. Общее количество привитых там составляет почти 77%. Напомним, что всю более подробную информацию о вакцинации можно найти на странице koronastop.lrv.lt или на страницах своих самоуправлений.

Коронавирус станет сезонным заболеванием, когда уровень иммунитета достигнет 80%

Эксперты утверждают, что коронавирус станет сезонным заболеванием, когда уровень иммунитета достигнет 80%. По их словам, основные данные о вирусе уже получены, но он постоянно изменяется. По этой причине нельзя говорить о том, что в его изучении поставлена точка. Вирус периодически меняется, приобретая при этом новые свойства. Поэтому во многих странах постоянно следят за циркуляцией различных штаммов, которые принципиально отличаются друг от друга. А значит, пока не сформируется коллективный иммунитет, коронавирус по-прежнему будет в центре внимания.