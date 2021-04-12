При замене старого авто на электромобиль можно получить субсидию

При замене старого автомобиля на электромобиль можно рассчитывать на субсидию в размере до 5000 евро.

В прошлом году такой возможностью воспользовались примерно 650 жителей страны – они приобрели около 160 новых и почти полтысячи подержанных электромобилей.

Примерно пятая часть из них также утилизировали старый автомобиль и получили дополнительную компенсацию в размере 1000 евро.

Размер выплаты одному человеку на подержанный электромобиль составляет две, а за новый – четыре тысячи евро. При этом к тем, кто покупает новый авто, предъявляются более строгие требования. Они касаются соответствующего содержания автомобиля и запрета на его передачу другим лицам.

Новое приглашение подавать заявки на субсидию будет объявлено уже в ближайшее время.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.