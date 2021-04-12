Государственные учреждения Новости Экология

При замене старого авто на электромобиль можно получить субсидию

Автор Анжелика Орлёнок 28
При замене старого автомобиля на электромобиль можно получить субсидию

При замене старого автомобиля на электромобиль можно рассчитывать на субсидию в размере до 5000 евро. 

В прошлом году такой возможностью воспользовались примерно 650 жителей страны – они приобрели около 160 новых и почти полтысячи подержанных электромобилей.

Примерно пятая часть из них также утилизировали старый автомобиль и получили дополнительную компенсацию в размере 1000 евро.  

Размер выплаты одному человеку на подержанный электромобиль составляет две, а за новый – четыре тысячи евро. При этом к тем, кто покупает новый авто, предъявляются более строгие требования. Они касаются соответствующего содержания автомобиля и запрета на его передачу другим лицам.

Новое приглашение подавать заявки на субсидию будет объявлено уже в ближайшее время.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

Метки:

Актуальные новости

На улице теперь можно ходить без защитных масок

На улице теперь можно ходить без защитных масок

Автор RUSRADIO LT
В Литве привито чуть больше 2,5% населения

В Литве привили чуть больше 2,5% населения

Автор RUSRADIO LT
В интернете опубликован список призывников на текущий год

В ближайшие дни появятся списки призывников на этот год

Автор RUSRADIO LT
«Шрек» - национальное достояние США

«Шрек» – национальное достояние США

Автор Эвелина Никанорова
Эстония

В Эстонии ввели строгий карантин

Автор RUSRADIO LT
Liepkanio slidinėjimo centras

Центр зимних развлечений готовит лыжные трассы

Автор RUSRADIO LT
Spotify

Spotify поднимает качество звучания

Автор Эвелина Никанорова

Испанскому городу Ольвес срочно нужен бармен

Автор Эвелина Никанорова
Face

Face представил оптимистичный альбом «Жизнь удалась»

Автор Эвелина Никанорова