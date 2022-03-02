Прием в школы. Что родителям важно знать о подаче электронной заявки?

В Вильнюсе начался прием в школы. Электронные заявки должны предоставлять родители будущих первоклашек, детей, которые меняют школу, переходят из прогимназии в гимназию или переехали жить в столицу.

Сегодня в эфире нашей радиостанции Эрнест Алесин пообщался с представителем столичного самоуправления Алиной Ковалевской.

– В программе «Вечер в движении» поговорим о нашем главном – о наших детях. Многие из которых, кстати, начнут новый учебный год. Моя третья дочка планирует идти в школу, и мне тоже пора уже заполнять регистрацию в первый класс. У нас на связи – советник Вильнюсского самоуправления Алина Ковалевская, здравствуйте.

– Здравствуйте.

– Насколько сложна интернет-регистрация в школу, по вашему мнению? Или самоуправление сделало все возможное, чтобы это было легко?

– Самоуправление Вильнюса всегда делает все, чтобы только родителям было просто выполнить просьбу и регистрировать своего ребенка в школу. С 1 марта, как и каждый год, началась электронная запись в школы города Вильнюса. Заявление можно подавать до 31 мая. При этом я хотела бы заметить, что дата не предоставляет никаких дополнительных льгот и преимуществ. Так что спокойно, не спешите. Успеем все, потому что дата регистрации – до 31 мая. Но что важно заметить – кто будет писать просьбы в школы на конкурсной основе, на профильное образование, – обязательно заполнить заявку до 31 марта. Вот таких два важных аспекта есть. А если это простые школы, неконкурсные, то тогда до 31 мая.

– Ну вот мы сейчас говорим с вами о школах. Я тоже пытался заполнить эту анкету. Давайте, может быть, подскажем. А какие документы родители должны туда добавить, в эту заявку, чтобы они были готовы – просто просканированные. Один-другой документ, который может понадобиться, чтобы полностью завершить заполнение заявки в школу?

– Заполняется заявка в электронной системе. Она есть на страничке svietimas.vilnius.lt. Я хотела бы заметить, что регистрация очень простая. Документов почти не нужно, потому что система связана с регистрами. И только нужно, если ребенок, например, имеет какие-то спецпотребности или окончил дошкольное образование, так обязательно эту справочку прицепить к просьбе. А сама система – она объединенная с регистром, она видит сразу, где вы. Декларированное место жительства, видит, с какого времени – все эти приоритеты система видит сама.

– То есть, просто идеальная какая-то система, которая делает сама все за родителей. Сколько школ можно по-прежнему выбирать, потому что я так понимаю, что есть одна школа, которая по месту жительства, а дальше уже идут какие-то следующие приоритеты. Сколько максимально могут выбрать родители учебных заведений?

– При заполнении электронного заявления каждый заявитель может по своему желанию указать три учреждения школьного образования. Важно заметить, что одна из этих школ должна находиться на территории декларированного места жительства. Иначе система просто не отправит заявление. Конечно, можно выбрать и одну школу, если она по месту жительства. Но если родители хотят, например, выбрать больше школ, если эта школа – не на их территории места жительства, то можно до трех учреждений выбирать. Но, как я и сказала, должна одна школа находиться на территории места жительства ребенка.

– Итак, подведу маленький итог нашего разговора. Итак, заявки принимаются со вчерашнего дня, и до конца мая. Торопиться не надо – кроме ситуации, если школы принимают на конкурсной основе. И тогда срок до 31 марта. То есть, весь март у нас есть для этого. И также дата заполнения заявки не дает вам никаких преимуществ, а почти все документы находятся в системе svietimas.vilnius.lt. Я все правильно повторил?

– Да, вы все правильно повторили. Три школы можно заполнять, одна из них обязательно должна быть территориальная.