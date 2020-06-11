Listen to «Прием в столичные школы. Комментарий Вильнюсского самоуправления» on Spreaker.

Мы решили поинтересоваться тем, как идет прием в учебные заведения столицы. Всю самую актуальную информацию для родителей расскажет представитель Вильнюсского самоуправления Алина Ковалевская.

— Здравствуйте!

— Добрый день.

— В этом году завершение учебного года совпало с карантином. Оказало ли это какое-то влияние на прием в школы и детские сады, или все проходит в стандартном порядке?

— Совершенно верно. Этот год, наверное, каждому из нас запомнится. Как и во всех сферах, это оказало небольшое влияние, конечно, и на прием детей. Но мы старались минимально что-то менять, старались выдержать термины все. Что нужно было бы сказать — что первоначально был определенный термин подачи заявлений в конкурсные школы — такие, как Tuskulėnų, Santaros, Lelevelio, “Александра Пушкина”, которые отбирают по критериям. Зато им мы продлили термин не до 31 марта, а до 15 апреля. Конечно, мы еще имеем три школы, которые делают конкурс, — это Žirmūnų gimnazija, Mykolo Biržiškos и Вильнюсский лицей. Их термины подачи заявлений, конечно, не были изменены, но немного изменилось поступление. Раньше были вступительные экзамены — поскольку в этом году был карантин, дети поступали по академическим показаниям за 1-2-й триместр. Термин объявления результатов не был изменен. Все дети уже в мае получили первые приглашения в школы. Также хотела бы отметить, что прием в территориальные школы остался прежним и первое приглашение в территориальные школы ученики уже получили 5 июня.

И хочу напомнить и уточнить — все, кто по объективным причинам не успел подать заявление, могут это сделать с 13 по 15 июня. Также система будет открыта на подачу заявлений и с 1 июля до 23 августа. Хотела бы заметить, потому что иногда так случается, — возвращаются из-за границы люди, бывают всякие причины, когда забыли люди подать заявку в школу. Они это смогут сделать с 13 по 15 июня, и будет с 1 июля по 23 августа тоже интернетная система svietimas.vilnius.lt. В ней регистрация проходит уже несколько лет — в школы и в детские сады. Это очень удобно — не нужно идти в самоуправление, не нужно идти в школу — это все в одной системе. С 12 июня будет автоматическое подтверждение приглашений тех родителей, которые самостоятельно не сделали. И хотела бы напомнить, что это — только первый этап приема. Поэтому родителям, которые не получили приглашения, — а так тоже может быть, — пусть не беспокоятся. Вильнюс всем детям гарантирует места в школах.

Второй этап начнется с 13 по 15-е, как я и говорила. И, если можно, пусть родители посмотрят — может, где будут свободные места, — можно коррекцию сделать заявления, и 17 июня мы опять будем объявлять результаты.