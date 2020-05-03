Прием в вузы перенесен на более позднее время

Из-за коронавируса график приема в вузы был перенесен на более позднее время. Министерство образования предлагает и учебный год в университетах и коллегиях начать позднее. Высшим школам рекомендуется начать учебный год 14 сентября, об этом сообщил министр образования Альгирдас Монкявичюс.

Однако он отметил, что университеты обладают автономией и могут устанавливать свои даты начала учебного года. Согласно утвержденному графику, прием заявлений в этом году начнется 1 июня и продлится до 18 августа. До 24 августа можно будет подписывать договоры, а с 28 августа начнется дополнительный прием, который завершится 4 сентября. В школах учебный год стартует традиционно — 1 сентября.

Также министр заявил, что, возможно, школьники смогут вернуться в школы в июне. Такой прогноз, по словам министра, основан на расчетах ученых.

Министр заявил, что в июне большинство школьников уже завершат учебу, однако школы смогут организовать неформальное обучение. Министр заявил, что сейчас разрабатываются рекомендации для школ относительно того, как им работать после карантина. Люди из группы риска не должны иметь контактов, а они приблизительно составляют пятую часть всех педагогов.