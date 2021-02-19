Приключения Паддингтона вернутся на большие экраны

Фильм «Приключения Паддингтона 3» находится в разработке у кинокомпании Studiocanal.

— Мы можем подтвердить, что Studiocanal очень усердно работает над третьей частью с превеликим мастерством и бережностью — как и над первым и вторым фильмом, — заявили представители студии.

Подробности нового «Паддингтона» пока не сообщаются. Но ранее режиссер первых двух частей Пол Кинг утверждал, что не будет снимать третий фильм. Но отметил, что все равно примет участие в его создании.

«Приключения Паддингтона» — семейный комедийный фильм британского режиссёра Пола Кинга о медвежонке Паддингтоне.

Медвежонок Паддингтон — герой книги английского писателя Майкла Бонда и одноимённого детского сериала. Книга о медвежонке Паддингтоне считается классикой детской литературы. Впервые книга «Медвежонок по имени Паддингтон» опубликовали 13 октября 1958 года. Сегодня в мире более 25 миллионов книг о медвежонке Паддингтоне, которые переведены в общей сложности на 31 язык.

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