Новости Отдых в Литве

Приморье в выходные готовится к наплыву посетителей

Автор Анжелика Орлёнок 10
Приморье в выходные готовится к наплыву посетителей

Приморье готовится к наплыву посетителей. Власти курортных городов призывают всех придерживаться правил безопасности.

В Паланге усиливается патрулирование полиции. Здесь уже зарезервировано более 80 процентов гостиниц.

Муниципалитеты призывают местных жителей заранее закупить продукты питания, чтобы в выходные не пришлось толпиться в магазинах вместе с отдыхающими. В Паланге и Неринге, как и во всей стране, из-за карантина еда в заведениях общепита готовится только навынос. 

А компания Smiltynės perkėla на выходные готовит дополнительный паром. Пока планируется, что курсировать между Клайпедой и Смилтине будут два судна. Но в случае необходимости компания собирается запустить и третий паром. 

Ожидают гостей и другие курорты – Друскининкай и Бирштонас. Жители нашей страны также активно заказывают деревенские усадьбы.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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