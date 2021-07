Принц Чарльз рассказал о своих любимых песнях в выпуске шоу Music & Memories для больничного радио. Его слова приводит CNN.

Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin ‘Up, Givin’ In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.

Источник

Еще больше новостей – по ссылке.