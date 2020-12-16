Принц Гарри и Меган Маркл: подкасты для Spotify

Компания Spotify объявила, что подписала многолетний контракт с недавно созданной продюсерской компанией принца Гарри и его жены Меган Маркл Archewell Audio.

В рамках соглашения компания будет производить для платформы подкасты.

Ожидается, что полноценные выпуски от Archewell Audio и Spotify начнут выходить в 2021 году.

Spotify получила эксклюзивные права на подкасты герцогов Сассекских. Условия сделки не разглашаются.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл подписали многолетнее соглашение с Netflix. В рамках соглашения будут создаваться документальные фильмы, сериалы, а также художественные фильмы и детские программы.

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