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Принципы расчета конкурсных баллов остаются прежними

Автор RUSRADIO LT 29
Принципы расчета конкурсных баллов остаются прежними

Министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене утвердила требования к конкурсным баллам при поступлении в вузы Литвы в 2021 году. Принципы расчета конкурсных баллов остаются такими же, как и в 2020 году.

Как и в предыдущие годы, чтобы претендовать на бюджетное место в университете, надо набрать не менее 5,4 балла. В колледжах – не менее 4,3 балла. 

Конкурсный балл поступающих в высшие учебные заведения рассчитывается на основании результатов экзаменов на аттестат зрелости и годовых оценок по четырем предметам, за исключением поступления на факультеты искусств и спорта. Список предметов варьируется в зависимости от учебной программы, на которую подается заявка.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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