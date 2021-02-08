Принципы расчета конкурсных баллов остаются прежними

Министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене утвердила требования к конкурсным баллам при поступлении в вузы Литвы в 2021 году. Принципы расчета конкурсных баллов остаются такими же, как и в 2020 году.

Как и в предыдущие годы, чтобы претендовать на бюджетное место в университете, надо набрать не менее 5,4 балла. В колледжах – не менее 4,3 балла.

Конкурсный балл поступающих в высшие учебные заведения рассчитывается на основании результатов экзаменов на аттестат зрелости и годовых оценок по четырем предметам, за исключением поступления на факультеты искусств и спорта. Список предметов варьируется в зависимости от учебной программы, на которую подается заявка.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.