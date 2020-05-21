Принято решение о дополнительных выплатах для семей с детьми

Сейм Литвы дал добро в ответ на предложение президента страны Гитанаса Науседы о предоставлении дополнительных детских денег. Эта дополнительная единовременная выплата должна поступить на счета семей с детьми не позднее 31 июля.

Согласно предложению президента, в качестве единовременного дополнительного пособия на одного ребенка будет выделено по 120 евро, а для семей с низкими доходами и семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями — по 200 евро. Родителям для получения денег не надо предпринимать никаких дополнительных действий. Деньги начисляются автоматически.

Что же касается второго предложения Гитанаса Науседы — о снижении ставки подоходного налога для населения с 20 до 15 процентов, а также о повышении суммы облагаемого налогом минимума на 50 евро -этот вопрос будет рассматриваться Сеймом на следующей неделе.