Covid-19 Бизнес Новости

Принято решение о порядке выплаты субсидий работникам

Автор Анжелика Орлёнок 24
Принято решение о порядке выплаты субсидий работникам

Изменен порядок выплат субсидий работникам – как тем, кто до сих пор находится в простое, так и тем, кто уже вернулся на работу.

Сейм принял решение, что субсидии будут платить два месяца – в июле и августе. Для обеих категорий работников выплата в первом месяце составит 100% их бывшей заработной платы, но не более чем 0,9 минимального оклада. Во втором – чуть более половины минимума.

С начала года государство за простои компенсирует работникам зарплату в полном размере, но не более чем 1,5 минимума.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

Метки:

Актуальные новости

2 киноновинки недели

2 киноновинки недели

Автор RUSRADIO LT
К вакцинации готовы 64% жителей страны

К вакцинации готовы 64% жителей страны

Автор RUSRADIO LT
Принц Гарри и Меган Маркл: подкасты для Spotify

Принц Гарри и Меган Маркл: подкасты для Spotify

Автор Эвелина Никанорова
Житель Юодкранте выловил бутылку с любовным посланием

Житель Юодкранте выловил бутылку с любовным посланием

Автор Эвелина Никанорова
Лучшие вильнюсцы получат награду

Лучшие вильнюсцы получат награду

Автор RUSRADIO LT
Иштван Квик &#8211; лидер SARE ROMA и повар ресторана GYPSY LOUNGE &#038; GRILL

Иштван Квик – лидер SARE ROMA и повар ресторана GYPSY LOUNGE & GRILL

Автор RUSRADIO LT
Литва отмечает День защитников свободы

Литва отмечает День защитников свободы

Автор RUSRADIO LT
Возвращение легендарных Тома и Джерри

Возвращение легендарных Тома и Джерри

Автор Эвелина Никанорова
Стартовала ежегодная акция «Щука 2021»

Стартовала ежегодная акция «Щука 2021»

Автор RUSRADIO LT