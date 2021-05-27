Принято решение о порядке выплаты субсидий работникам

Изменен порядок выплат субсидий работникам – как тем, кто до сих пор находится в простое, так и тем, кто уже вернулся на работу.

Сейм принял решение, что субсидии будут платить два месяца – в июле и августе. Для обеих категорий работников выплата в первом месяце составит 100% их бывшей заработной платы, но не более чем 0,9 минимального оклада. Во втором – чуть более половины минимума.

С начала года государство за простои компенсирует работникам зарплату в полном размере, но не более чем 1,5 минимума.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.