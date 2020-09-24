Listen to «Принято решение о приобретении вакцины против коронавируса» on Spreaker.

На заседании Правительственной комиссии по национальной безопасности было принято решение о приобретении вакцины против коронавируса. Руководители Сейма и правительства, представители министерств, правоохранительных органов и президента единогласно одобрили предстоящую закупку потенциальной вакцины совместно с другими странами ЕС у семи компаний, отобранных Еврокомиссией. Правительство уже одобрило это решение.

Такое количество компаний по разработке вакцин выбрано для того, чтобы снизить риск закупки за высокую цену большого количества недейственного препарата. Помимо этого, премьер министр Саулюс Сквернялис подчеркнул, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной для всех групп населения. Предполагается, что привито будет около 70% популяции.