Listen to «Приняты поправки, связанные с защитой населения от последствий карантина» on Spreaker.

Сейм решил пенсионерам, получателям различных социальных пособий и людям, ищущим работу, выделить в августе единовременную выплату в размере 200 евро. Если президент подпишет закон, деньги получат более 900 тысяч жителей страны.

Депутаты также приняли еще целый ряд поправок, связанных с защитой населения от экономических последствий карантина. В том числе, с 60 до 100 евро увеличены детские деньги семьям, лишившимся во время карантина доходов. Решено не только во время карантина, но и два месяца после его завершения, выплачивать субсидии индивидуальным работникам. Увеличены также социальные пособия и компенсации за коммунальные услуги малоимущим семьям, утвержден план оказания помощи работодателям и работникам — в нем предусмотрено, что финансовая госпомощь будет предоставляться до конца года.