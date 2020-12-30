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Приняты решения об обучении младших школьников после каникул

Автор RUSRADIO LT 24
Приняты решения об обучении младших школьников после каникул

Правительство внесло некоторые коррективы в карантинные правила.

С 4 января вступит в силу распоряжение муниципалитетам об обеспечении дистанционного образования, а также присмотра и питания  в учебных заведениях для детей младшего школьного возраста, когда родители обязаны выходить на работу и не могут обеспечивать уход за детьми дома. Это будет разрешено делать для детей лиц, работа которых связана с эпидемиологической ситуацией: врачей, государственных служащих и других.

Цель таких изменений – обеспечить безопасные условия для детей, которые занимаются по программе начальной школы и не могут оставаться одни дома, пока их родители выполняют важную работу; позаботиться не только о дистанционном обучении, но и о занятости и питании детей в соответствии со всеми действующими требованиями безопасности. 

Эти изменения должны вступить в силу 4 января. Зимние (рождественские) каникулы у младших школьников заканчиваются 3 января, у учащихся 5-12 классов – 5 января. По возвращении после каникул ученики 1–12 классов будут заниматься удаленно, как и было запланировано 16 декабря.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
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