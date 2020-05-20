Listen to «Присоединяемся к флешмобу — шлем весточку людям разных национальностей» on Spreaker.

В четверг, 21 мая, в нашей стране отмечается День национальных общин. Этот праздник в 2013 году провозгласил Сейм Литовской Республики, подчеркнув стремление нашего государства сохранить самобытность, разнообразие, свободу и сотрудничество всех живущих в нем народов. Таким образом, в этот день уже много лет традиционно по всей Литве проходит множество праздничных мероприятий. В нынешнем году по известным причинам торжественные мероприятия провести не получится, однако это же не повод отказаться от самого праздника. И поэтому Департамент нацменьшинств Литвы совместно с Советом национальных общин решили выступить с предложением встретиться в виртуальном пространстве: отмечать праздник и принимать поздравления можно и дистанционно. Авторы идеи предлагают всем нам присоединиться к интересной инициативе. Ее название — Pasveikink tautinių mažumų atstovą, или “Поздравь представителя национальных меньшинств”.

Суть этой инициативы, как ясно из названия акции, — в том, чтобы пригласить жителей Литвы поздравить человека другой национальности — друга, знакомого, родственника, соседа или даже хорошо известного человека в социальных сетях. Задача очень простая. Надо будет разместить текстовое, видео- или фотопоздравление, отметив его хэштегами #gegužės21, #TautiniųBendrijųDiena или #LietuvosTautųŠventė.

А для того, чтобы у всех была возможность подготовиться к флешмобу, инициаторы акции записали видео, где правила рассказывают люди, хорошо знакомые представителям разных национальностей. Это и глава Департамента нацменьшинств Вида Монтвидайте, и председатели или члены общин греков, немцев, поляков, ромов, молдаван, узбеков, эстонцев и евреев. Видео с обращением этих людей вы сможете найти на страничке Департамента национальных меньшинств Литвы или в ютубе