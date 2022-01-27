Птички Angry Birds в лагере «Палки-Елки», сериал-анимэ 2045 года и другие премьеры в сети

Сердце Анны разбито, и дни тянутся безликой чередой. С бокалом вина у окна, она наблюдает, как жизнь проходит мимо, пока однажды в дом напротив не переезжает симпатичный сосед с очаровательной дочкой. Анна начинает думать, что это свет в конце тоннеля, но тут на ее глазах происходит жестокое убийство… Или ей показалось?