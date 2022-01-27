Птички Angry Birds в лагере «Палки-Елки», сериал-анимэ 2045 года и другие премьеры в сети

Сквозь снег (сериал, 3 сезон)
(фантастика, драма) c 25 января
Мир претерпел техногенную катастрофу, которая привела к новому ледниковому периоду. По трансевразийской магистрали мчится гигантский поезд, заполненный выжившими. В поезде царит строгая классовая иерархия: от правящей элиты в первых вагонах до угнетенных в хвосте.
Неймар: идеальный хаос (мини-сериал)
(документальный) c 25 января
Его обожают и безжалостно критикуют. Неймар рассказывает о взлетах и падениях в личной жизни и невероятной футбольной карьере.
Ферия: Самый тёмный свет (сериал, 1 сезон)
(триллер, ужасы, драма) с 28 января
Две сестры узнают, что их родители участвовали в ритуале со смертельным исходом. Теперь они должны принять новую реальность — и ее сверхъестественные составляющие.
Женщина в доме напротив девушки в окне (сериал, 1 сезон)
(детектив, триллер, комедия) с 28 января
Сердце Анны разбито, и дни тянутся безликой чередой. С бокалом вина у окна, она наблюдает, как жизнь проходит мимо, пока однажды в дом напротив не переезжает симпатичный сосед с очаровательной дочкой. Анна начинает думать, что это свет в конце тоннеля, но тут на ее глазах происходит жестокое убийство… Или ей показалось?
Angry Birds: Летнее безумие (мультсериал, 1 сезон)
(мультфильм) с 28 января
NETFLIX
Юные птички Ред, Чак, Бомб и Стелла со своими пернатыми друзьями врываются в лагерь «Палки-Елки», чтобы устроить череду бесшабашных летних выходок!
Вечеринка (сериал, 1 сезон)
(комедия, криминал) c 28 января
Когда вечеринка в честь встречи выпускников заканчивается чудовищной смертью, под подозрение попадают все. Детектив «маринует» бывших одноклассников одного за другим и вытягивает из них возможные мотивы для убийства, пока те рассказывают свои версии произошедшего. В финале правда всплывет наружу — и шокирует всех.
Легенда Вокс Машины (анимационный сериал, 1 сезон)
Мультсериал рассказывает о приключениях команды авантюристов и наёмников Vox Machina, которые путешествуют по континенту Тал’Дорей во вселенной Эксандрия. Герои встречают великанов-нежить и зловещего некроманта, а ещё им предстоит столкнуться с могущественным проклятием, которое берёт начало внутри группы авантюристов.
Дети на орбите (аниме-сериал, 1 сезон)
(аниме, фантастика) c 28 января
2045 год. Повсеместное использование искусственного интеллекта позволило человечеству быстрее осваивать космос, и вот уже растет поколение, рожденное на Луне. Но из-за происшествия на орбитальной станции, группа детей остается сама по себе. Используя оставшуюся в рабочем состоянии технику, ребята пытаются преодолеть кризисную ситуацию.
Домашняя игра (фильм)
(комедия, спорт) c 28 января
Отстраненный тренер НФЛ Шон Пейтон надеется восстановить связь со своим сыном, тренируя его незадачливую молодежную футбольную команду. В главных ролях: Кевин Джеймс, Тэйлор Лотнер, Роб Шнайдер и другие.
С холода (сериал, 1 сезон)
(триллер, драма, криминал) c 28 января
Мать-одиночка едет с дочкой на отдых в Европу, где ее берет в оборот ЦРУ. В прошлом она была русской шпионкой, и получила некие сверхъестественные способности. Теперь она должна использовать свои способности, чтобы поймать злодея либо потерять семью и новую жизнь, которую она построила.
Мы все мертвы (сериал, 1 сезон)
(ужасы) c 28 января
Южнокорейский сериал рассказывает о группе старшеклассников, которые оказываются в западне в собственной школе, когда вокруг распространяется зомби-апокалипсис.