Listen to «Привет из Бангкока: нам надо относиться ко всему более спокойно» on Spreaker.



-Привет, Владислав. Расскажи, пожалуйста, как ситуация обстоит в Тайланде с карантином? Может быть есть комендантский час?

-Думаю многие были в Таиланде, в том числе и в Бангкоке, поэтому сейчас город абсолютно не узнать. О том, что coronavirus гуляет в Азии мы знали уже давным-давно и начиная уже с Нового года тайцы не беспокоились очень сильно по этому поводу. Но первый случай появился 4 февраля. Карантин и более строгие меры, как и в Европе, так и в Литве были приняты примерно в середине марта. Чтобы вы понимали как все это выглядит, я живу в центре Бангкока уже 2 года и даже в 3:00 ночи на улице будет пробка. На данный момент здесь закрыто всё, кроме продуктовых магазинов и кроме некоторых отдельных таких мест. Например, банки. То есть никаких парикмахерских, никаких массажных салонов, ничего. Абсолютно всё закрыто. Движение намного меньше в городе. В том числе наш знаменитый смог, который зимой всегда здесь был, начал потихонечку рассеиваться и солнце припекает намного сильнее. Если мы говорим о работе офисов и о работе муниципальных учреждений, то где-то недели 3 назад мы все расселись по домам. На данный момент, получается так, что ещё один месяц как минимум мы будем сидеть. Тайцы думали ввести комендантский час, однако правительство решило просто продлить карантин месяц и на данный момент мы понимаем, что количество жертв с коронавирусом в Таиланде увеличивается постоянно. Возможно не так, как в Европе, но тем не менее. Ближайшее время ничего не изменится. Что ещё поражает в Таиланде — это реакция местного населения на все происходящее и когда им сказали, что всё ребята мы закрываемся на карантин, все ходим в масках. Они сразу же надели маски. Тем более, что для них это абсолютно не новая штука. Они каждую зиму из-за смога входят в масках. Другая — везде действительно были организованы точки с дезинфекцией, были организованы точки с проверкой температуры. В некоторых торговых центрах ты входишь просто в магазин продуктовый и у тебя проверяют температуру. В том здании, где я живу тоже есть возможность проверить температуру. Дезинфекция везде: в лифтах, при входе. И самое главное, что вот ты идёшь и перед тобой четыре человека заходят в здание и каждый из них используют эту дезинфекцию. Заниматься спортом на улице нельзя. Гулять по паркам можно в ограниченное время. Занимаются ли дети удалённо, на самом деле, я не знаю, но учитывая тайский принцип вот этот “сабай-сабай”, которая является синонимом “hakuna matata”, то скорее всего особого обучения не происходит. Бары и рестораны — все вот эти заведения, которыми так известен Бангкок, они были по факту первыми, которые закрылись. То есть он сейчас абсолютно не выглядит так, как он выглядел до карантина. И в целом, Таиланд в режиме ожидания. Но, что я вижу здесь люди относятся к этому намного спокойнее, нежели в Европе. Они просто делают свое дело, они дезинфицируют руки. Они стараются не выходить на улицу и ждут, когда это всё закончится. Я хочу действительно порадоваться, что наши люди вот так отреагировали в Литве на все происходящее. Общаясь с многими иностранцами здесь, я понимаю что не во всех странах народ реагирует так на то, что ему говорят. Я считаю, что в Литве люди действительно серьезно восприняли эту информацию и начали действовать довольно-таки быстро. Чего я бы хотел бы пожелать — это брать пример с азиатов в плане реакции на всё, относиться немного более спокойно, но при этом делать всё это вместе.

У азиатов есть какое-то определенное свойство — они очень быстро объединяются и хорошо действуют вместе.

Так что этого я бы действительно хотел бы пожелать нашим людям, но всем родным и близким конечно Привет! Ребята, не волнуйтесь, всё будет хорошо!

Владислав из Бангкока, специально для RUSRADIO LT