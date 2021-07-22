Привиться в Клайпеде можно будет и во время Праздника моря

Клайпедские мобильные вакцинационные команды будут работать и во время Праздника моря. Об этом сообщило клайпедское самоуправление. На протяжении всех трёх дней праздника привиться от коронавируса без предварительной регистрации можно будет на пл. Атгимимо и на ул. Приешпилё. На пл. Атгимимо мобильная команда будет ждать всех желающих в палатке, на ул. Приешпилё – 23 и 25 числа в палатке и 24 числа в автомобиле скорой помощи. Необходимо отметить, что на ул. Приешпилё вакцинационная команда будет ожидать всех желающих недалеко от терминала круизных кораблей, возле скульптуры «Четыре ветра». Места вакцинации будут отмечены и специальными информационными стендами, поэтому желающие получить прививку точно не заплутают. 23 июля прививать будут с 15:00 до 19:00, 24 июля – с 12:00 до 18:00 и 25 – с 10:00 до 14:00. Привиться можно будет препаратами Janssen, Pfizer-BioNTech или AstraZeneca. Напомним, что для вакцинации при себе необходимо иметь документ, подтверждающий личность.

В мире может появиться новый, более опасный, штамм коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здоровья Тедрос Адхан Гебрейесус заявил, что в мире может появиться новый штамм коронавируса, который будет опаснее, чем дельта-вариант. По его словам, к этому может привести дальнейшее распространение инфекции по всему миру. Он также напомнил, что главная цель ВОЗ в борьбе с коронавирусом состоит в том, чтобы к сентябрю 2022 года в каждой стране мира привились 70% жителей. По его мнению, пандемия может поддаваться контролю. Однако для этого понадобятся 11 млрд доз вакцин. Напомним, что четыре штамма коронавируса внесены в список «вызывающих озабоченность»: альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний, по оценкам экспертов, распространяется с удвоенной скоростью. При этом возбудитель продолжает мутировать.