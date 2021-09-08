Привитые в других странах смогут получить COVID-сертификат

Данные граждан Литвы, проживающих за рубежом и получивших прививку или переболевших коронавирусом там, уже могут быть введены в систему e.sveikata. Для этого достаточно оригинальных документов, подтверждающих факт прививки или перенесённой болезни. Их нужно предъявить в центре вакцинации или в медучреждении. На основе этих документов будет сгенерирован европейский цифровой COVID-сертификат, который равноценен «паспорту возможностей». Перед визитом в центр вакцинации или медучреждение стоит позвонить и договориться о визите. Все необходимые адреса, контакты и прочую информацию можно найти здесь.

Документ о прививке или перенесённой болезни может быть выдан не на одном из официальных языков ЕС. В таком случае следует позаботиться о его переводе на английский или литовский языки. Также отметим, что электронный COVID-сертификат будет выдан в том случае, если человек привился зарегистрированной в ЕС вакциной. В частности, речь идёт о вакцинах Pfizer-BioNTech, Moderna, Janssen и Vaxzevria. Если гражданин Литвы, проживающий за границей, получил только одну из двух прививок и предоставил все необходимые документы, эти данные также будут введены в систему. В этом случае он сможет зарегистрироваться на вторую прививку в Литве.

Как только все данные будут введены в систему, можно будет получить электронный COVID-сертификат. Если информация поменяется, сертификат нужно будет обновить. Получить его можно, присоединившись к своему аккаунту на портале esveikata.lt. Если нет возможности присоединиться к порталу самостоятельно, это может сделать доверенное лицо. В свою очередь, доверенность может выдать семейный врач. Напомним, что к европейскому COVID-сертификату применяются те же критерии, что и к «паспорту возможностей».