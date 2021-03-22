Привокзальный район планируют привести в порядок к 2030 году

Потребуется почти десять лет для полного переоборудования и переустройства привокзального района в столице.

Детальный план работ недавно был представлен на суд общественности.

Согласно составителям плана, основным акцентом является проект обновления территории Вильнюсского железнодорожного вокзала и Привокзальной площади.

Задача проекта – создание современного многофункционального центра мобильности, бизнеса и отдыха с общественными пространствами.

Ожидается, что преобразование Вильнюсского железнодорожного вокзала и прилегающей территории будет осуществлено к 2030 году.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.