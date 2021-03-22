Новости Самоуправления

Привокзальный район планируют привести в порядок к 2030 году

Автор RUSRADIO LT 29

Потребуется почти десять лет для полного переоборудования и переустройства привокзального района в столице. 

Детальный план работ недавно был представлен на суд общественности. 

Согласно составителям плана, основным акцентом является проект обновления территории Вильнюсского железнодорожного вокзала и Привокзальной площади.

Задача проекта – создание современного многофункционального центра мобильности, бизнеса и отдыха с общественными пространствами.

Ожидается, что преобразование Вильнюсского железнодорожного вокзала и прилегающей территории будет осуществлено к 2030 году.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

Метки:

Актуальные новости

Летающие такси появятся в Испании уже в 2022 году

Автор Эвелина Никанорова

Первый снег. Доставляет ли он радость коммунальщикам?

Автор Анжелика Орлёнок
Власти Эстонии ввели новые ограничительные меры.

Власти Эстонии ввели новые ограничительные меры

Автор RUSRADIO LT

Выборы. Началось досрочное голосование во втором туре

Автор RUSRADIO LT
Во многоквартирных домах продолжается замена газовых баллонов

Во многоквартирных домах продолжается замена газовых баллонов

Автор RUSRADIO LT
Жители Литвы, которые приезжают на праздники, не могут путешествовать по стране

Жители Литвы, которые приезжают на праздники, не могут путешествовать по стране

Автор RUSRADIO LT
К апрелю большая часть населения будет вакцинирована

К апрелю большая часть населения будет вакцинирована

Автор RUSRADIO LT
В Латвии вступили в силу новые ограничения

В Латвии вступили в силу новые ограничения

Автор RUSRADIO LT
DAVA

Dava выпустил песню «Под гитару» (слушать)

Автор Эвелина Никанорова