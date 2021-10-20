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«Прямо в яблочко!» или 6 фактов об игре дартс

Автор Евгений Русаков
«Прямо в яблочко!» или 6 фактов об игре дартс
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Чего у нас уже только не было? Бадминтон был. Велоспорт тоже был. Даже биатлон, и тот был. Но вот чего не было, так это дартс. А между тем это очень популярный спорт, которому все возрасты покорны. Все когда-нибудь да играли в эту забавную игру и мечтали попасть в яблочко. В общем, дартс. Поехали!

  1. Игру в дартс придумали в Великобритании несколько веков назад. А обязаны мы за изобретение этой игры обычному дождю. Сильный ливень тогда прервал соревнование лучников, и они, скучая и пережидая его в помещении, начали бросать стрелы в мишень руками.

    «Прямо в яблочко!» или 6 фактов об игре дартс

    Самый первый дартс

  2. Появлению классической мишени, которая с сектором 20 на вершине, мы обязаны опять британцам, а точнее плотнику Брайану Гамлину. Именно он в 1896 году придумал мишень, дошедшую до наших дней.

    «Прямо в яблочко!» или 6 фактов об игре дартс

    Та самая классическая мишень

  3. Первый турнир по игре в дартс состоялся в 1927-1928 годах, однако профессиональным спортом игра стала только в 1992 году.

    «Прямо в яблочко!» или 6 фактов об игре дартс

    Казалось бы просто лысый парень, ан нет! Майкл Ван Гервен – профессиональный игрок в дартс

  4. Недостаточно просто встать и бросить дротики в цель. Есть специальная техника броска и выглядит она следующим образом: сначала прицел, потом замах, потом бросок с ускорением перед самым его завершением, и в тот момент, когда вы отпускаете дротик, нужно вытянуть руку ему вслед, как будто вы пытаетесь ухватить его за оперение. В общем, придётся изрядно попотеть, прежде чем получится попасть в яблочко.

    «Прямо в яблочко!» или 6 фактов об игре дартс

    Казалось бы безобидный парень в очках, но снова нет. Джеймс Уэйд – ещё один профессионал

  5. Дартс ещё не включили в список Олимпийских видов спорта и, возможно, нескоро включат. Но это уже и не барное развлечение. Существуют различные спортивные федерации, проводятся разные соревнования, включая чемпионат Европы и даже два чемпионата мира.

    «Прямо в яблочко!» или 6 фактов об игре дартс

    И ещё один. На этот раз чемпион мира по дартс 2021 года – Гервин Прайс

  6. К слову, если зацепите какой-нибудь турнир, обратите внимание на болельщиков, которые приходят на соревнования. Это отдельная история…

    «Прямо в яблочко!» или 6 фактов об игре дартс

    И это ещё ничего костюмчик!

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