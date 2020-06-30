Проблемы с давлением: метеозависимость — или повод заняться своим здоровьем?

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Накануне над нашей страной снова — в который уже раз за сезон — пронеслась буря. С сильным ветром, дождями, молниями. О том, какие меры предосторожности предпринимать в такую погоду, в нашем эфире уже рассказывали представители службы спасения и коммунального хозяйства. Сегодня речь пойдет о другом. О том, что делать людям, которые физически плохо реагируют на перепады погоды. Существует ли такое понятие, как метеозависимость? Медики утверждают, что проблемы с давлением не так сильно зависят от погоды, как мы думаем. А от чего они зависят?

Если бы можно было назвать “идеальное” давление, это было бы 120/80 мм рт.ст. Однако “идеального” давления не бывает — оно разное для каждого человека, зависит от возраста, эмоционального состояния, нагрузки на организм, питания, времени суток и т.д. По большому счету, нормальным считается давление, при котором человек чувствует себя комфортно. У молодых это может быть 115/75. У пожилых — 140/90.

Для информации. Когда сердце совершает каждый удар, оно выбрасывает в артерии порцию крови, которая распространяется по телу под давлением. Этот показатель, например, 120, — и есть это давление. В интервалах между сокращениями сердца давление крови в артериях немного снижается. Самый низкий показатель этого давления и есть вторая цифра, — например, 80.

Разница между верхним, систолическим, давлением, и нижним, диастолическим, должна составлять около 40 единиц. В любом случае давление выше 140/90 мм рт. ст. считают повышенным, а давление менее 90/60 мм рт. ст. — слишком низким. Если говорить коротко, то низкое давление опасно нарушением кровоснабжения тканей и органов, высокое является фактором риска инфаркта, инсульта и других опасных состояний.

Что можно сделать, чтобы давление было в норме?

* Следить за давлением смолоду. Медики говорят, что если вовремя обнаружить причину слишком низкого или высокого давления, с ней довольно легко можно справиться. В пожилом возрасте это будет уже непросто сделать.

* Избегать причин, которые вызывают повышение давления крови. Это курение и употребление алкоголя. По возможности хорошо бы поменьше переживать, избегать стресса, сбросить лишний вес, вести подвижный образ жизни. Как мы знаем, спорт, или хотя бы посильные физические нагрузки — отличное средство борьбы со многими болезнями, не только с высоким давлением. Ну и, конечно, надо уделять время сну.

* Наконец, правильно питаться. Прежде всего — снизить употребление соли — главного врага нашего здоровья. Отказаться от чрезмерного употребления кофе. Отдавать предпочтение фруктам, овощам и зелени — пище, богатой клетчаткой. Есть маложирные молочные продукты, крупы. Посоветовавшись со своим врачом, можно выбрать для себя средиземноморскую диету. Ну и, конечно, традиционный совет — избегать острого, жирного и жареного, остерегаться фастфуда.

Резюмируем. Для того, чтобы все эти советы не звучали слишком скучно, надо просто выбрать для себя то, что вам подходит больше всего, — и радостно следовать тому, что называется здоровым образом жизни.