Процесс вакцинации в Литве оживился

За прошедшие сутки в стране установлено 337 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом уже шестой день подряд не зафиксировано ни одного смертельного случая. Показатель заболеваемости по-прежнему увеличивается и составляет более 80 случаев на 100 тыс. населения. При этом следует отметить, что в последние несколько дней процесс вакцинации несколько оживился. За прошедшие сутки в стране было привито почти 15 тыс. человек. Около 11 тыс. человек получили первую прививку, чуть более 4 тыс. – привились второй. Всего в Литве полностью привито более 1,22 млн. человек. До сих пор не использовано чуть более 985 тыс. доз вакцин. Следует отметить, что самоуправления городов и районов делают всё возможное, чтобы побудить людей прививаться от коронавируса. Так, по столице постоянно курсируют прививочные микроавтобусы. Их команды прививают различными препаратами, поэтому выбор у жителей точно есть. Такой же микроавтобус ездит и по Клайпеде. Там также можно привиться без предварительной регистрации. С собой достаточно иметь документ, подтверждающий личность. Более подробную информацию можно найти на страницах своих самоуправлений.

57% жителей ЕС полностью привиты от коронавируса

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что 57% взрослых европейцев полностью вакцинированы от коронавируса. При этом 70% населения ЕС получили хотя бы одну прививку от коронавируса. Тем не менее глава ЕК отметила, что дельта-штамм коронавируса очень опасен. По этой причине она обратилась ко всем, у кого есть возможность привиться, и призвала их сделать это ради своего здоровья и защиты других. По её словам, ЕС обладает достаточным количеством вакцин для всех. Напомним, что цель ЕС – полностью вакцинировать как минимум 70% взрослого населения до конца лета.