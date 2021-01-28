Процесс вывоза мусора проходит медленнее

Представители компании “Ecoservice” сообщили, что её сотрудники собирают отходы, но процесс может протекать медленнее, чем обычно. Мусор будет вывозиться позже обычного графика.

Причина тому – заснеженные дворы многоквартирных домов, что значительно усложняет вывоз мусора. В некоторых районах мусоросборщики не могут подъехать к отдалённым деревням или частным владениям из-за заснеженных дорог или поваленных деревьев. Представители компании приносят свои извинения и просят жителей набраться терпения.

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