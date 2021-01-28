Новости Самоуправления

Процесс вывоза мусора проходит медленнее

Автор Евгений Русаков 27
Процесс вывоза мусора проходит медленнее

Представители компании “Ecoservice” сообщили, что её сотрудники собирают отходы, но процесс может протекать медленнее, чем обычно. Мусор будет вывозиться позже обычного графика.

Причина тому – заснеженные дворы многоквартирных домов, что значительно усложняет вывоз мусора. В некоторых районах мусоросборщики не могут подъехать к отдалённым деревням или частным владениям из-за заснеженных дорог или поваленных деревьев. Представители компании приносят свои извинения и просят жителей набраться терпения.

Источник

Метки:

Актуальные новости

Вильнюсская телевизионная башня готовится к реконструкции

Вильнюсская телевизионная башня готовится к реконструкции

Автор RUSRADIO LT
Сатира на 2020-ый и история английских ругательств

Сатира на 2020-ый и история английских ругательств

Автор RUSRADIO LT
Специалисты исследуют пробы грунта и подземных вод

Специалисты исследуют пробы грунта и подземных вод

Автор RUSRADIO LT
Определена очередность вакцинации

Еврокомиссия дала разрешение на распространение вакцины

Автор RUSRADIO LT
Мэрию Парижа оштрафовали

Мэрию Парижа оштрафовали

Автор RUSRADIO LT

Shazam назвал песню, которую ищут чаще всего

Автор Эвелина Никанорова
Первые вакцины могут появиться через несколько недель

Первые вакцины могут появиться через несколько недель

Автор RUSRADIO LT
Детские сады работают, но детей лучше оставлять дома

Детские сады работают, но детей лучше оставлять дома

Автор Анжелика Орлёнок
Пострадавшие от пандемии могут рассчитывать на субсидии

Пострадавшие от пандемии могут рассчитывать на субсидии

Автор RUSRADIO LT