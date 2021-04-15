Продажа и регистрация машины – только со специальным кодом

Продать и зарегистрировать автомобиль в Литве теперь можно будет только со специальным кодом.

С мая начнет действовать новая система учета владельцев транспортных средств. Каждый человек, купивший или продавший автомобиль, будет обязан его задекларировать и получить уникальный код владельца.

Таким образом планируется снизить масштабы мошенничества и тени в данной сфере. Без упомянутого кода владельца машину невозможно будет продать и зарегистрировать.

Regitra отмечает, что с мая код владельца будет выдаваться не только на вновь регистрируемые автомобили, но и на те, которые уже находятся в системе. Этот процесс произойдет автоматически, владельцам транспортных средств ничего специально не надо будет делать.

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