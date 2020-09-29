Продлен срок подачи заявок на компенсации за “грязные” автомобили

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Продлен срок подачи заявлений на получение компенсаций за утилизированный загрязняющий окружающую среду автомобиль. Его можно заменить на велосипед, электрический самокат, мопед и мотоцикл или на годовой проездной на общественном транспорте.

На компенсации намечено дополнительно выделить 3 млн евро, сообщает Министерство окружающей среды. Подавать заявки можно пока не кончатся эти деньги, но не позднее февраля следующего года.