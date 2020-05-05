Продление карантина и работа детских садов

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Министр здравоохранения Аурелиюс Верига заявляет, что отменять карантин пока не планируется. Он утверждает, что предложит сегодня правительству продлить карантин еще на две недели.

«Срок традиционный — две недели», — добавил он, отвечая на вопрос, на какой срок предлагается продлить карантин.

Аурелиюс Верига подчеркнул, что сроков карантина опасаться не следует, потому что послаблений все больше, и возможностей что-то делать тоже становится больше.

По его словам, карантин необходим, чтобы держать под контролем инфекцию, «которую до сей поры контролировать удавалось неплохо».

Министр также не исключил, что если число случаев заболеваний снова станет расти, условия карантина могут быть ужесточены.

Чтобы обуздать распространение коронавируса, 16 марта в Литве был введен карантин, сейчас он продлен до 11 мая.

По словам главы правительства Саулюса Сквернялиса, сегодняшние решения могут быть связаны с облегчением перемещения между соседними странами, смягчением требований в работе бизнеса.

В частности, сегодня, возможно, разрешат проводить индивидуальные тренировки в спортивных клубах, а также работать и обслуживать клиентов внутри кафе и ресторанов.

Что касается детских садов, то премьер-министр страны Саулюс Сквернялис сказал, что, вероятно, они смогут начать работать еще в этом учебном году.

“Детские сады — да, а вот по поводу школ еще ведутся дискуссии. Возможно — начальные классы, но давайте не забегать вперед”, — сказал журналистам в Сейме премьер.

На сегодняшнем заседании правительства должен решаться вопрос школ и детских садов. Часть педагогов попадает в группу риска, и по этой причине должны быть выработаны четкие правила и рекомендации.

Также сегодня премьер будет участвовать в видеоконференции с коллегами из стран Балтии и Польши, где они постараются решить вопрос облегченного движения Литва-Латвия-Эстония-Польша. Принятие этого решения означало бы, что гражданам этих стран не нужно будет придерживаться обязательного двухнедельного карантина.