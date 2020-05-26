Listen to «Продлить карантин в стране намечено до конца июня» on Spreaker.

По словам премьер-министра Саулюса Сквернялиса, это больше связано с юридическими, чем с медицинскими аспектами.

В то же время, правительство на завтрашнем заседании намерено еще смягчить условия карантина.

Кафе, ресторанам и ночным клубам будет разрешено работать на час дольше — до 11 часов вечера. Кроме того, с июня предлагается разрешить спортивные командные игры — баскетбол или футбол — на открытых площадках, а также спортивные мероприятия со зрителями.

В то же время, собираться в общественных местах можно будет группами более пяти человек. Однако, и на открытых, и на закрытых площадках количество участников мероприятий будет ограничено, соответственно, до 300 и до 100 зрителей.

Между людьми должно соблюдаться расстояние не менее одного и двух метров соответственно.