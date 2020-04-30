Listen to «Продлится ли карантин — теперь зависит и от нас» on Spreaker.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис утверждает, что существует высокая вероятность того, что карантин будет продлен еще раз после 11 мая. По словам главы правительства, ответ на этот вопрос прояснится после долгих майских выходных. Если, по словам премьер-министра, жители будут вести себя так же ответственно, как на пасхальных выходных, жизнь в стране может вернуться в нормальное русло гораздо раньше. По словам Саулюса Сквернялиса, вполне вероятно, что если правительство решит снова продлить карантинный период, то карантинный режим будет намного свободнее и с меньшими ограничениями.

Напоминаем, что впереди у нас — длинные выходные. И, несмотря на то, что ограничений по передвижению по стране нет, все же пока не рекомендуется ездить с поздравлениями к своим близким старшего возраста.

По мнению ученых, если жители Литвы будут по-прежнему дисциплинированными и не станут нарушать условия карантина, число больных будет постепенно, но неуклонно снижаться.