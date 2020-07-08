Listen to «Продолжается экзаменационная сессия на аттестат зрелости» on Spreaker.

Девятого июля пройдет государственный экзамен по биологии, а 10 июля, в пятницу, школьный по родному, не государственному, языку. То есть, речь идет о русском, польском, белорусском и немецком языках.

Напоминаем, что в связи с карантином в этом году экзаменационная сессия проходит позднее и расписание экзаменов очень плотное. Сессия завершится 21 июля.

Последний экзамен — физика. По причине продленной сессии, продлены и сроки приема в университеты и коллегии.